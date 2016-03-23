Türkiye'yi unutmadılar

VİJECNİCA KÜTÜPHANESİ

Osmanlı idaresinde 400 kaldıktan sonra 1878 yılında Berlin Kongresi'yle Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun hakimiyetine giren Saraybosna'da, 1892 - 1896 yıllarında tarihi Başçarşı'nın yanına Endülüs mimarisiyle inşa edilen kütüphane, Bosna-Hersek'te yaşayan Boşnak, Sırp, Hırvat ve Yahudilere ait el yazması ve önemli eserlerin de bulunduğu yaklaşık 6 milyon kitap ve arşiv belgelerini barındırıyordu.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın en önemli sembollerinden Vijecnica Kütüphanesi, Ankara ve İstanbul'daki terör saldırıları sonrası Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.Saraybosna Belediyesi'nin aldığı kararla, son dönemde terör saldırılarına maruz kalan Türkiye ve Belçika'ya destek olmak amacıyla ''Saraybosna'nın hafızası'' olarak nitelendirilen tarihi kütüphane binası, iki ülke bayraklarının renklerine büründü.Törende konuşan Saraybosna Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Skaka, bu şekilde Türkiye ve Belçika'da son dönemde yaşanan terör saldırıları konusunda kamuoyunu bilgilendirmek ve Saraybosna'nın da saldırıda hayatlarını kaybedenleri andığını göstermek istediklerini söyledi.Işıklandırmanın gece yarısına kadar devam edeceğini belirten Skaka, ''Vijecnica'yı seçmemizin nedeni, bu binanın da tarih boyunca birçok kez saldırılara maruz kalmış olmasıdır'' diye konuştu.