Ülke çok güvenli olduğu için Hollanda hapishaneleri kapanıyor

Bu kapanmalar 2.000 kişinin işini kaybetmesine neden olurken Hollanda’nın kanun hükmü ile 700 kişinin başka bilinmeyen pozisyonlara aktarılması sağlanacak. 2004’ten beri yaşanan suç oranındaki düşüş ise hapishanelerin kapanmasının en büyük nedeni.

Boş hapishane hücreleri problemi öyle bir hal aldı ki geçen Eylül ayında Hollanda, tesislerini dolu tutmak için Norveç’ten 240 mahkum ithal etti.





Yine de Adalet Bakanı Ard van der Steur parlementoda yaptığı duyuruda az dolan hapishanelerin varlığını sürdürmenin maliyetinin bu küçük ülke için oldukça yüksek olduğunu söyledi.

Hollanda’nın suç oranını bu kadar düşük tutabilmesinin altında yatan faktörler ise gevşetilmiş uyuşturucu kanunları, cezalandırma yerine rehabilitasyona odaklanma ve insanların tekrar iş gücüne katılmasını sağlayan ayak bileğine bağlanan elektronik izleme sistemi.





2008’de yayınlanan bir çalışma ayak bileğine bağlanan elektronik izleme sisteminin, geleneksel yöntemlere oranla suçun tekrar etme oranını düşürdüğünü buldu. Hüküm giyen suçlular bir hapishane hücresinde harcanmak yerine tekrar topluma katkıda bulunabilme şansı elde ediyor.