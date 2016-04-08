Umut veren tokalaşma

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu Dışişleri Bakanları Konseyi'nin toplantısına Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ile Ermeni mevkidaşı Edward Nalbandyan da katıldı.

İki bakanın tokalaştığı anın görüntüleri, bölgede barış sağlanmasına yönelik umutları artırdı.

Azerbaycan ve Ermenistan, salı günü Rusya arabuluculuğunda ateşkes ilan etmişti. Ancak Azerbaycan, Ermeni güçlerinin ateşkesi ihlal ettiğini bildirmiş ve karşı tarafın saldırılarına karşılık vermişti.

ASKERLERİN CENAZELERİNİN ALINMASI KONUSUNDA ANLAŞILDI

Öte yandan Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında yaşanan çatışmaların ardından taraflar, çatışma bölgesinde kalan askerlerin cansız bedenlerinin alınması konusunda anlaştı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tarafların yerel saatle 15.00'dan itibaren ateşkesin yeniden sağlanması konusunda mutabakata vardığı belirtildi. Açıklamada, AGİT Bakü Ofisi ve Uluslararası Kızılhaç Örgütünün aracılığıyla 15.00 - 20.00 arasında çatışma alanında kalan her iki tarafa ait askerlerin cansız bedenlerinin alınacağı bildirildi.

Ermenistan ordusunun Azerbaycan sivil yerleşim birimlerini ateşe tutmasının ardından Azerbaycan ordusu cephe hattında karşı saldırı başlatmıştı. Ağdere, Terter, Ağdam, Hocavend ve Fuzuli bölgelerinde başlatılan operasyonlarda bazı stratejik bölge ve yerleşim birimleri işgalden kurtarılmıştı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının farklı tarihlerde yaptığı açıklamalara göre çatışmalarda 31 Azerbaycan askeri şehit oldu, 240 Ermenistan askeri hayatını kaybetti.

Ermenistan işgalindeki Dağlık Karabağ'da Azeri ve Ermeni güçleri arasındaki yoğun çatışmaların başlamasından yaklaşık bir hafta sonra, barış için ümit verici bir adım atıldı.