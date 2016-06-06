Ünlü boksör böyle getirildi

Muhammed Ali'nin cenazesi, efsanevi boksörün yaşamını yitirdiği Arizona eyaletinden Louisville kentine özel uçakla getirildi. Öte yandan Muhammed Ali'nin 'Kelebek gibi uçar, arı gibi sokarım' sözlerinin yazılı olduğu kültür merkezinin bahçesindeki bir ağaca yaklaşık 15 bin arı toplandı.



ABD'de Cuma günü hayatını kaybeden efsanevi boksör Muhammed Ali'nin çocukluğunu geçirdiği Louisville kentindeki evinde duygulandıran bir olay yaşandı.



Kültür merkezi olarak kullanılan binanın bahçesine 15 bin arı toplandı. Arıların Muhammed Ali'nin ünlü 'Kelebek gibi uçar arı gibi sokarım' sözünün yer aldığı yazının önünde biraraya gelmesi ilginç bir görüntü oluşturdu.



Kentucky Arıcılar Birliği'nden Kevin McKinney bunun 'olağan bir durum' olduğunu anlatırken, arıların toplanıp oğul verdiğini söyledi.



Muhammed Ali'nin cenaze töreni, memleketi Louisville'de Cuma günü düzenlenecek.



Muhammed Ali'nin altın yaldızlı Arapça yazılar olduğu görülen siyah kumaşa sarılı tabutunun taşındığı konvoyda eşi Lonnie ve diğer aile üyelerinin yanı sıra yakın arkadaşları yer aldı. Konvoya polis araçları da eşlik etti.



