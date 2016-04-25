Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ünlü işadamı maymun saldırısında öldü!

Çin'in en ünlü şeker markalarından Beyaz Tavşan’ı üreten şirketler grubunun eski başkanı Weng Mao, Henan bölgesindeki doğa gezisinde hayatını kaybetti.

Ünlü işadamı maymun saldırısında öldü!
Turistik bölgede gezinen Guan Sheng Yuan Grubu’nun eski başkanı Weng'in kafasına tepeden bir kaya düştü.
Çin basınındaki haberlerde, kayanın, bir maymun tarafından tekmelenerek aşağı atıldığı belirtildi.

Ağır yaralanan 67 yaşındaki Weng acilen bölgedeki bir hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çin basını, emekliliğinin tadını çıkaran Weng'in, olay sırasında Yuntai Dağı'ndaki Tanpu Vadisi'nde fotoğraf çektiğini bildirdi.

Şanghay merkezli Guan Sheng Yuan Grubu’nun başına 90’lı yıllarda geçen Weng, 2010 senesine kadar bu görevi üstlenmişti.

Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.