Ünlü işadamı maymun saldırısında öldü!

Turistik bölgede gezinen Guan Sheng Yuan Grubu’nun eski başkanı Weng'in kafasına tepeden bir kaya düştü.
Çin basınındaki haberlerde, kayanın, bir maymun tarafından tekmelenerek aşağı atıldığı belirtildi.
Ağır yaralanan 67 yaşındaki Weng acilen bölgedeki bir hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çin basını, emekliliğinin tadını çıkaran Weng'in, olay sırasında Yuntai Dağı'ndaki Tanpu Vadisi'nde fotoğraf çektiğini bildirdi.
Şanghay merkezli Guan Sheng Yuan Grubu’nun başına 90’lı yıllarda geçen Weng, 2010 senesine kadar bu görevi üstlenmişti.