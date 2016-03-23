Ve kimlikleri belli oldu

İngiliz Reuters haber ajansının aktardığı haberde, saldırganların poliste kaydı olduğu bilgisi de yer aldı. Kayıplara karışan saldırganın adı ise Najim Laachraoui. Polis her yerde onu arıyor...

Belçika devlet televizyonu RTBF'nin haberine göre, kardeşlerin adı Khalid ve Brahim...

RTBF, Khalid'in geçen hafta polis tarafından bir saldırganın öldürüldüğü Brüksel'in Forest bölgesindeki bir evi sahte isimle kiraladığını duyurdu.

Müfettişler o operasyonun ardından bir IŞİD bayrağı, saldırı silahı ve üç gün sonra tutuklanan ve Paris saldırılarının başlıca şüphelisi Salah Abdeslam'a ait parmak izleri buldu.





RTBF, her iki kardeşin de suç kayıtlarının bulunduğunu fakat polis tarafından şimdiye kadar terörizmle bağlantılarının kurulmadığını söyledi.





KAÇAN SALDIRGANIN ADI NAJIM LAACHRAOUI

Belçika gazetesi DH ise kaçan diğer saldırganın adını Najim Laachraoui olarak açıkladı.

Savcılar, Laachraoui'nin DNA örneğinin Paris saldırganlarının kullandığı evde bulunduğunu ve söz konusu şahsın, geçtiğimiz günlerde yakalanan Paris katliamının baş şüphelisi Salah Abselam ile birlikte Macaristan'a gittiğini açıkladı.

İngiliz Daily Mail'de yer alan habere göre; dünyanın en çok aranan teröristlerinden biri olan Laachraoui'nin, geçen yıl Kasım ayında Paris'te 130 kişinin öldüğü saldırılarda kullanılan intihar yeleklerini yaptığı düşünülüyor.

Brüksel Havalimanı'ndaki kamera görüntülerinde görülen bu kişilerin saldırganlar olduğu tahmin ediliyor. Görüntüdeki kişilerden ikisinin birer elinde siyah eldiven olduğu göze çarpıyor. Eldivenlerin içinde bombaları patlatmak için kullanılan tetikleyicilerin olduğu düşünülüyor. Soldaki iki kişinin kendini havaya uçurduğu tahmin ediliyor. Beyaz montlu kişi ise halen polis tarafından aranıyor.

RUSYA'NIN ÖNE SÜRDÜĞÜ İSİMLER FARKLIYDI

Rus Pravda gazetesi, Rus istihbaratının IŞİD üyesi olan Belaruslu kardeşler İvan ve Aleksey Dovbaş ile Marat Yunusov'un geçtiğimiz Şubat ayında Belçika'ya gittikleri bilgisini Belçikalı yetkililerle paylaştığını iddia etmişti.

Ancak bu isimler Belçika medyasının aktardığı isimlerle farklılık gösterdi.