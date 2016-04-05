‘Yamyam Komutan’ öldürüldü

Şam yönetimine yakınlığıyla bilinen Al Masdar News, Lazkiye’de ordu birliklerinin El Kaide’nin Suriye kolu Nusra Cephesi’ne bağlı bir grubu pusuya düşürdüğünü ve çıkan çatışmada Ebu Sakkar’ın öldüğünü iddia etti. Muhalif kaynaklar da Sakkar’ın cesedine ait olduğu iddia edilen fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.

ÖSO KomutanıydıHumus’a bağlı Bab-ı Amr semtinden olan Ebu Sakkar, o dönem Özgür Suriye Ordusu’na bağlı Faruk Tugayı içinde üst düzey komutanlardandı.

Dünya onu 2013’te Humus’taki bir çatışmanın ardından öldürdüğü askerlerin cenazelerini deşerek çıkardığı organları yediği video yayınlandıktan sonra tanıdı.

Ebu Sakkar’ın daha sonra Nusra Cephesi’ne katıldığı tahmin ediliyor. Ebu Sakkar son olarak Nusra Cephesi liderliğindeki Fetih Ordusu’nun ele geçirdiği İdlib’te görüntülenmişti.