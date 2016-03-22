52 bin Suriyeli çocuğa eğitim veriliyor ŞANLIURFA'da, ülkesinden kaçan Suriyeliler kendi çocuklarının eğitim görmesi için kiraladıkları 2 katlı evin 10 odasını okula dönüştürdü.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak, Şanlıurfa’ya yerleşen Suriyeliler, Devteşti Mahallesi’nde 2 katlı 10 odalı evi aylık bin liraya kiralayarak okula dönüştürdü. 5 yıldır Şanlıurfa’da yaşayan Suriyeli ailelerin çocuklarının eğitimden geri kalmaması için bu evde gönüllü öğretmenler görev yapıyor. Suriyeli çocukların eğitileceği okulun açılışını Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük yaptı. Çocuklara kitap ve kırtasiye malzemesi hediye eden Vali İzzettin Küçük, 360 Suriyeli öğrenciye Türkiye ve Suriye müfredatına göre eğitim verileceğini ifade etti. Açılış töreninde konuşan Vali Küçük, Suriyeli çocuklara eğitim vermenin boyun borcu olduğunu ve kentte 52 bin Suriyeli çocuğun eğitim gördüğünü belirterek şöyle dedi:



"İki katlı eğitim merkezinde 360 öğrenci eğitim görecektir. Burada sabah ve öğle olmak üzere iki devre halinde eğitim verilecek. Şanlıurfa’da 52 bin Suriyeli öğrenci eğitim görmekte ve biz bunlara çok önem vermekteyiz. Bu çocuklar bizlere her şeyleri ile sığındılar. Canlarını, mallarını ve istikballerini bizlere emanet ettiler. İstikballeri de çocukların eğitim ve öğretiminden geçmektedir. İnşallah bir gün yurtları ve memleketlerinde barış hakim olduğunda bu şehirleri, kasabaları ve Suriye’yi kalkındıracak ve inşa edecek olan yine bu çocuklar olacaktır. Bu çocuklara eğitim imkanı sağlamak bizim boynumuzun borcudur."