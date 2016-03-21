Canlı bomba saldırısına karşı eğitim

Kamu kurum ve kuruluşları ile ekonomik ve stratejik öneme sahip tesisler, havalimanları, turizm bölgeleri, alışveriş merkezleri gibi halkın yoğun bulunduğu alanlarda çalışan özel güvenlik görevlilerine olası saldırılara karşı uzman personel tarafından eğitim verildi. Mardin İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, eğitimde canlı bomba eylemleri, eylemcilerin profil ve davranış tarzları, özel güvenlik personelinin bu kişilere karşı davranış tarzları, kalabalığın arasına karışmaya çalışan ve şüphe arz eden kişilerin gözlemlenmesi, sahipsiz ve şüpheli çanta, paket ve kutuların kontrolü, X-Ray cihazı ile elektronik ve kamera sistemlerinin kullanımı gibi konular hakkında bilgi verildiği kaydedildi. Açıklamada, “Terörle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve iş birliği içerisinde, halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır” denildi.