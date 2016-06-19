Öğrencilerden Yazar Fatih Altınbeyaz'a sürpriz ziyaret

Bandırma Korgeneral Enver Akoğlu Ortaokulu öğrencileri, Yazar Fatih Altınbeyaz'ı ziyaret etti. Altınbeyaz, öğrencilere Sevda Çiçeği adlı romanını imzaladı.



Bandırma Korgeneral Enver Akoğlu Ortaokulu, 8/D sınıfı öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde yazar Fatih Altınbeyaz’ı yaşadığı Balıkesir’in Gömeç İlçesi'nde ziyaret etti. Öğrencilerle keyifli bir sohbet gerçekleştiren Altınbeyaz, deneyimlerini paylaştı. Altınbeyaz, büyük rağbet gören Sevda Çiçeğim adlı romanını imzaladı.



Gördüğü ilgiden memnun olan Fatih Altınbeyaz, Bandırma Korgeneral Enver Akoğlu Ortaokulu'nu ziyaret edeceğini belirtip, öğrencilerle söyleşi yapacağını söyledi. Altınbeyaz, “Çocukları, gençleri benimle buluşturan, kitabımı okuyan, okutan, Bandırma Korgeneral Enver Akoğlu Ortaokulu Müdür Yardımcısı Ali Kahraman'a ve Türkçe Öğretmeni Hakan Nadastepe'ye çok teşekkür ederim” dedi.



Öğretmen Hakan Nadastepe ise, "Öğrencilerimiz, genç bir yazar ile sohbet etme, kısa süre de olsa ondan faydalanma imkânı buldu. Son derece güçlü bir kalem ve mükemmel bir kurgu... Sevda Çiçeğim romanını kesinlikle herkese tavsiye ediyorum. Fatih Altınbeyaz’ın yeni kitaplarını merakla bekliyorum” diye konuştu.

