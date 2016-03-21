Ortaokullara 'Kodlama' dersi geliyor

Komisyonda, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden akademisyenlerin yanı sıra YEĞİTEK'te çalışan bilişim teknolojileri öğretmenlerinin ve uzmanlarının yer aldığını ifade eden Ak, komisyonun bilgi ve iletişim teknolojileri, dijital okur-yazarlık ve bilgisayar bilimi konularına ilişkin mevcut öğretim programının güncellenmesi için planlamalar yaptığını aktardı.

Ak, bu kapsamda müfredatlarında kodlama eğitimlerine yer veren İngiltere, ABD, İsrail, Polonya, Finlandiya, Almanya, Avusturya, Estonya, Çek Cumhuriyeti, Güney Kore, Çin, Hindistan, Malezya, Güney Afrika gibi ülkelerin öğretim programları ile uluslararası sektör temsilcileri ve kar amacı gütmeyen kuruluşların bu alandaki çalışmalarının ayrıntılı incelendiğini belirtti.

Bu çalışmalar sonucunda hazırlanacak ulusal öğretim programının dünyadaki eğilimleri yansıtması ve Türkiye'nin beklentileriyle uyumlu olmasının sağlanmaya çalışıldığını vurgulayan Ak, "Çalışmalar kapsamında, bir kodlama e-öğrenme ortamının Eğitim Bilişim Ağı (EBA) altında yer alması ve eğitimlerin bu ortam üzerinden devam ettirilmesi öngörülüyor. Ayrıca öğretmenlerin aynı ortam üzerinden öğrenci çalışmalarını takip edebilmeleri ve kendi gelişimlerini destekleyecek uygulamalara ulaşabilmelerini planlıyoruz." diye konuştu.

"Öğretmenler eğitilecek"

Kodlama eğitimi konusunda ders programını destekleyecek araç, yöntem, eğitsel içerik gibi kaynakların incelenmesi, öğretmenlerin bu kaynakları kullanabilmesi amacıyla bilgi teknolojilerindeki öncü küresel sektör temsilcileriyle görüşmeler yapıldığını anlatan Ak, şöyle devam etti:

"Öğretim programının kodlama eğitimi konusunda güncellenmesi hakkında öğretmenlerimizin derse bakış açılarının belirleneceği akademik çalışmalar yapılacak. Sivil toplum kuruluşlarıyla da toplantılar planlayarak kodlama eğitimi müfredat çalışmaları için görüşlerini alacağız. Müfredat çalışmalarının tamamlanmasının ardından öğrenme etkinlikleri, dijital ders içerikleri ve öğretmen kılavuzları hazırlanacak, ayrıca yüz yüze ve uzaktan eğitimlerle öğretmen eğitimleri gerçekleştireceğiz."

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürü Ahmet Onur Ak, yaptığı açıklamada, bakanlık olarak algoritmik ve bilişimsel düşünme becerilerini öğrencilerde geliştirmek amacıyla 5 ve 6. sınıflarda zorunlu, 7 ve 8. sınıflarda seçmeli olan bilişim teknolojileri ve yazılım dersi öğretim programının kodlama eğitimi konusunda güncellenmesi için bir çalışma komisyonu oluşturulduğunu bildirdi.