ÖSYM'den kritik uyarı

Adayların, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinmeleri gerekiyor.

Duyuruda, yaz saati uygulaması kapsamında yarın saatlerin 03.00'ten itibaren bir saat ileri alınacağı hatırlatıldı.

YDS, Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca (Danish Dili), Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch Dili), İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca ve Yunanca dillerinden yapılacak.

ÖSYM'den, yarın yapılacak ilkbahar dönemi Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) için yaz saati uyarısı yapıldı. ÖSYM'den yapılan duyuruya göre, YDS, saat 9.30'da başlayacak ve 2,5 saat sürecek. Sınava başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.