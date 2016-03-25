YGS sonuçları açıklandı

Üniversite sınavının ilk etabı olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı YGS'nin sonuçları bugün açıklandı. YGS sonuçlarına göre 473 adayın sınavı geçersiz sayıldı. 77 bin 863 aday da sınavsız geçiş için başvurdu. Sınava giren 2.117.077 adayın 2.116.604'ünün sınavı geçerli sayıldı. Adayların yüzde 75.60'ı 180 ve üzeri puan aldı.

YGS sonuçlarını adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden, SMS veya ÖSYM Mobil uygulaması ile öğrenebilecekler. YGS sonuçlarına göre 150-179.99999 arası puan alan adaylar, sadece meslek yüksekokulu ön lisans programları ile açık öğretim programlarını tercih edebilecekler. Bu adaylar Lisans Yerleştirme Sınavları’na (LYS) giremeyecek. YGS sınav sonucuna göre puan türlerinden en az biri 150 ve üzeri olan adaylar özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilecek. YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar ise LYS’lere girme hakkı kazanacak.

Merakla beklenen YGS sınav sonuçları az önce ÖSYM'nin resmi internet sitesinde açıklandı.Buna göre bu yıl lise son sınıfta olan öğrencilerin yüzde 87,30’u 150 ve üzerinde puan, yüzde 73,64’ü ise 180 ve üzerinde puan aldı. 2 milyon adayın girdiği YGS sınavın sonuçlarını haberimizde bulunan linkten sorgulayabilirsiniz. YGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medyada yorumlar gelmeye başladı.