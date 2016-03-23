2015 yılı işsizlik oranı açıklandı

Aynı yılda; tarım dışı işsizlik oranı bir önceki yıla göre 0,4 puanlık artışla \%12,4 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 0,6 puanlık artış ile \%18,5 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 0,4 puanlık artış ile \%10,5 olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı \%46 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2015 yılında, geçen yıla göre 688 bin kişi artarak 26 milyon 621 bin kişi, istihdam oranı ise 0,5 puanlık artış ile \%46 oldu. Erkeklerde istihdam oranı 0,2 puanlık artışla \%65 kadınlarda ise 0,8 puanlık artışla \%27,5 olarak gerçekleşti.

Bu yıl, tarım sektöründe çalışan sayısı 13 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 675 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin \%20,6'sı tarım, \%27,2'si sanayi, \%52,2'si ise hizmetler sektöründe yer aldı. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1,2 puan artarken, tarım sektörünün payı 0,5 puan, sanayi sektörünün payı 0,7 puan azaldı.

İşgücüne katılma oranı \%51,3 olarak gerçekleşti

İşgücü 2015 yılında bir önceki yıla göre 892 bin kişi artarak 29 milyon 678 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,8 puan artarak \%51,3 olarak gerçekleşti. Erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,3 puanlık artışla \%71,6, kadınlarda ise 1,2 puanlık artışla \%31,5 olarak gerçekleşti.

İşgücü anketinin örnek hacmi, 2004 yılından itibaren İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2. Düzey'e göre tahmin verebilecek şekilde artırılmış olup, yıllık sonuçlar İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 1. Düzey ve 2. Düzey'e göre verilmektedir.

En yüksek işsizlik oranı TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) Bölgesi'nde oldu

İşsizlik oranının en yüksek olduğu bölge \%24,8 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) olurken, bunu \%17,5 ile TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) takip etti. İşsizlik oranının en düşük olduğu bölge ise \%3,9 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) Bölgesi oldu.

En yüksek istihdam oranı TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) Bölgesi'nde oldu

En yüksek istihdam oranı \%53,2 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) Bölgesi'nde gerçekleşti. Bunu \% 52 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) Bölgesi izledi. En düşük istihdam oranı ise \%28,7 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) Bölgesi'nde oldu.

İşgücüne katılma oranının en yüksek olduğu bölge TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) Bölgesi

En yüksek işgücüne katılma oranı \%57,4 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) Bölgesi'nde gerçekleşti. Bunu \%55,5 ile TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) Bölgesi izledi. En düşük işgücüne katılma oranı ise \%38,2 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) ve \%42,8 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgelerinde oldu.

İstihdamın sektörel dağılımı bölgelere göre önemli farklılıklar gösterdi

İstihdam edilenler içinde tarım sektörünün payının en yüksek olduğu bölge \% 59,5 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) Bölgesi oldu. Tarım sektörünün payının en düşük olduğu bölge ise \%0,7 ile TR10 (İstanbul) Bölgesi oldu.

Sanayi sektörünün istihdam edilenler içindeki payının en yüksek olduğu bölge \%39,4 ile TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) Bölgesi oldu. Bunu \%39,2 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) ve \%36,2 ile TR10 (İstanbul) bölgeleri izledi. Sanayi sektörünün payının en düşük olduğu bölge ise \%11 ile TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) Bölgesi oldu.

İstihdam edilenler içinde hizmet sektörünün payının en yüksek olduğu bölge \%71,9 ile TR51 (Ankara) Bölgesi iken, hizmet sektörünün payının en düşük olduğu bölge \%28,3 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) Bölgesi oldu.