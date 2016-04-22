300 bin usta işsiz kalacak

Yeterlilik belgesi alması gerekenlerin sadece 10’da 1’i alabildi. 26 Mayıs’ta yüzbinlerce çalışan kanunen ‘çalıştırılamaz’ olacak. Çalıştırana da ceza gelecek.

Sürenin dolmasına sadece 1 ay kaldı, 384 bin kişinin mesleki yeterlilik belgesi alması gerekiyordu, sadece 30 bin kişi aldı. Bakanlık “Erteleme yok” dedi.

Dünya Gazetesi’nden Leyla İLHAN ve Esra ÖZARFAT’ın haberine göre, 26 Mayıs’ta denetim elemanları belgesiz usta çalıştıran işverene 500 lira ceza verecek. Belgesiz kişiyi de şantiye dışı edecek! Yalıtımla ilgili 4 konuda belge vermeye yetkili TEBAR’ın Başkanı Ertuğrul Şen, “Bir ay kaldı. Ne yapacağız? Bunun şaşkınlığı var” dedi. BTSO Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi Genel Müdürü Ramazan Karakök de firmalar tarafından sınav ve belgelendirme başvurularının son günlere bırakıldığına işaret ederek, “Yoğun talep var. Sadece inşaat sektöründe 25 firmayla görüşme halindeyiz. Her birinin 50 ila 100 arasında çalışanı bulunuyor.

Sürecin 26 Mayıs’a kadar bitmesi mümkün değil. Çözüm yönünde gayret ediyoruz” diye konuştu. İMSİAD Başkanı Namık Ziya Mescioğlu da, “Çok geç kalınmış bir süreç. İstediği kadar işin uzmanı olsun, 6’ncı aydan itibaren şantiyelerimizde mesleki yeterliliği olmayan kişiler istihdam edilemeyecek” dedi.