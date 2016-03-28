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33 sigorta şirketine soruşturma başlattıldı

Rekabet Kurumu, zorunlu trafik sigortası pazarında faaliyet gösteren 33 sigorta şirketi hakkında rekabeti bozucu eylemlerde bulunarak fahiş fiyat uyguladıkları iddiasını araştırmak üzere soruşturma açtı.

33 sigorta şirketine soruşturma başlattıldı
Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin, birlikte fiyat  artışları yapmak suretiyle rekabeti bozucu, kısıtlayıcı anlaşma  ve/veya uyumlu eylem içinde oldukları ve böylelikle fahiş fiyat  uyguladıkları iddiasına ilişkin yürütülen önaraştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Açıklamada şu bilgiler verildi:
 
"Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 02.03.2016 tarihli toplantısında müzakere eden Kurul, bulguları ciddi  ve yeterli bularak, 

- AIG Sigorta A.Ş.
- Aksigorta A.Ş.
- Allianz Sigorta A.Ş.
- Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
- Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi
- Axa Sigorta A.Ş.
- Dubai Starr Sigorta A.Ş.
- Demir Sigorta A.Ş.
- Ege Sigorta A.Ş.
- Ergo Sigorta A.Ş.
- Eureko Sigorta A.Ş.
- Halk Sigorta A.Ş.
- HDI Sigorta A.Ş.
- Hür Sigorta A.Ş.
- Generali Sigorta A.Ş.
- Groupama Sigorta A.Ş.
- Güneş Sigorta A.Ş.
- Işık Sigorta A.Ş. 
- Liberty Sigorta A.Ş.
- Mapfre Genel Sigorta A.Ş.
- Neova Sigorta A.Ş.
- Orient Sigorta A.Ş.
- Ray Sigorta A.Ş.
- SBN Sigorta A.Ş.
- SS Doğa Sigorta Kooperatifi
- SS Koru Sigorta Kooperatifi
- Sompo Japan Sigorta A.Ş.
- Turins Sigorta A.Ş.
- Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği
- Türk Nippon Sigorta A.Ş.
- Unico Sigorta A.Ş.
- Ziraat Sigorta A.Ş.
- Zurich Sigorta A.Ş. hakkında, 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak soruşturma açılmasına, 16-07/137-M sayı ile karar verdi.
 
Trafik sigorta primleri ile ilgili en net açıklama: Bize olan güven yok oldu
Trafik sigorta primleri ile ilgili en net açıklama: Bize olan güven yok oldu
Bilindiği üzere 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesi, teşebbüsler  arasındaki rekabeti sınırlayıcı anlaşmaları ve uyumlu eylemleri  yasaklamaktadır. Soruşturma, adı geçen teşebbüslerin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla başlatıldı."

BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER VAR
 
Soruşturma başlatılan şirketlerden üçü, yani Aksigorta, Anadolu Sigorta ve Güneş Sigorta borsada işlem görüyor.
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