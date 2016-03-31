4.5G tarifeleri ve fiyatları ne kadar

Üç operatör 4.5G tarifelerini nihayet açıkladı. Çeşitli kampanyalarla birlikte kullanıcıları 4.5G'ye geçirmeyi planlayan Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom aboneleri 1 Nisan sabahı itibariyle artık 4.5G'yi kullanabilecek.

İşte operatör operatör 4.5G tarifeleri...

Turkcell

Turkcell'de 2 GB internet, 500 dakika konuşma ve 1000 SMS'in fiyat tarifesi 39 TL olarak belirlenirken, 4 GB'lık bir üst tarifede fiyat 49 TL, 6 GB ise 59 TL oldu. 10 GB internet, 1000 dakika konuşma ve 1000 SMS'in fiyatı 79 TL iken, 15 GB olanda fiyat 99 TL, 20 GB'ta 119 TL ve 50 GB'ta 149 TL.

Vodafone

Vodafone, 4.5G'ye geçiş için 1 ay ücretsiz deneme kampanyası sunuyor. Kullanıcılar 4.5G'yi denemek istediklerinde “4bucakG” yazarak 4545’e SMS atıp geçiş yapabilecek. Aboneler kendi tarifelerinde (örneğin 4 GB kotalı bir kullanıcı) kendi kotasını aştığında ek bir ücret ödemeyecek.

Yani 4 GB kotası olan bir kullanıcı o bir ay boyunca 10 GB tüketimde bulunsa bile kendi tarifesi neyse onu ödeyecek; geri kalan 6 GB ücretsiz olacak.

Türk Telekom

Türk Telekom cephesinde ise fiyatlar şöyle:

Faturalı Türk Telekom 4.5 G Tarifeleri

Bol ve Hızlı Tarife 3 GB - 35 TL

Bol ve Hızlı Tarife 5 GB - 45 TL

Bol ve Hızlı Tarife 7 GB - 55 TL

Ultra 8 GB Tarifesi - 65 TL

Ultra 10 GB Tarifesi - 75 TL

Ultra 12 GB Tarifesi - 85 TL

Ailece 15 GB Tarifesi - 89 TL

4.5 G Uyumlu Faturalı Data Paketleri:

AYLIK 4GB - 19 TL

AYLIK 2GB - 15 TL

2 HAFTALIK 4 GB - 15 TL

2 HAFTALIK 2 GB - 12 TL

1 HAFTALIK 4 GB - 12 TL

1 HAFTALIK 2 GB - 10 TL

Faturasız Türk Telekom 4.5 G Tarifeleri

2 GB EK İnternet Paketi - 10 TL

4 GB Ek İnternet Paketi - 19 TL

Bol ve Hızlı 5 GB - 35 TL

Bol ve Hızlı 7 GB - 45 TL

Yeni Yıl 6 GB - 39 TL

Yeni Yıl 8 GB - 39 TL

Yeni Yıl 10 GB - 59 TL