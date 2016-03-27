AB Bakanı Volkan Bozkır'dan flaş pasaport açıklaması

AB ile vizelerin kaldırılması ile ilgili konuşan Bozkır “Vizeler iki ay içinde ya kalkacak ya da kalmayacak” dedi. Bozkır vizelerin belirlenen tarihte kaldırılmasının yüksek bir ihtimal olduğunu da sözlerine ekledi.

YENİDEN HARÇ YATMAYACAK

AB Bakanı Volkan Bozkır ayrıca parmak izli pasaportlara geçiş yapacak olan pasaport sahibi vatandaşların tekrar harç yatırmayacaklarını söyledi.

DEFTER BEDELİ ÖDENECEK

Bozkır, yeni pasaportlar için harç ödenmeyeceğini ancak sadece defter bedeli ödeneceğini belirtti.

Örneğin iki yıl önce 10 yıllık pasaport almış bir vatandaş yeni pasaport aldığında kalan 8 yıl için ayrıca bir harç ödemeyecek.

"PASAPORT HARÇLARI YÜKSEK DEĞİL"

Volkan Bozkır “pasaport harçlarının yüksek olduğu” şeklindeki yorumlara katılmadığını söyledi.

Bakan, AB ile vize serbestisi sonrasında yeni alınacak pasaportlar için önemli açıklamalar yaptı. Pasaportlarını son bir iki yılda değiştirmiş ve on yıllık pasaport almış kişilerin yeniden pasaport harcı ödemeyeceğini, sadece pasaport harcı ödeyeceğini ifade etti.