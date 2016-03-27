Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

AB Bakanı Volkan Bozkır'dan flaş pasaport açıklaması

Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına katılan AB Bakanı Volkan Bozkır, pasaportlarını son bir iki yılda değiştirmiş ve on yıllık pasaport almış kişilerin yeniden pasaport harcı ödemeyeceğini, sadece pasaport harcı ödeyeceğini ifade etti.

AB Bakanı Volkan Bozkır'dan flaş pasaport açıklaması
Bakan, AB ile vize serbestisi sonrasında yeni alınacak pasaportlar için önemli açıklamalar yaptı. Pasaportlarını son bir iki yılda değiştirmiş ve on yıllık pasaport almış kişilerin yeniden pasaport harcı ödemeyeceğini, sadece pasaport harcı ödeyeceğini ifade etti.
AB ile vizelerin kaldırılması ile ilgili konuşan Bozkır “Vizeler iki ay içinde ya kalkacak ya da kalmayacak” dedi. Bozkır vizelerin belirlenen tarihte kaldırılmasının yüksek bir ihtimal olduğunu da sözlerine ekledi.

YENİDEN HARÇ YATMAYACAK
 
AB Bakanı Volkan Bozkır ayrıca parmak izli pasaportlara geçiş yapacak olan pasaport sahibi vatandaşların tekrar harç yatırmayacaklarını söyledi.

DEFTER BEDELİ ÖDENECEK  
 
Bozkır, yeni pasaportlar için harç ödenmeyeceğini ancak sadece defter bedeli ödeneceğini belirtti.
 
Örneğin iki yıl önce 10 yıllık pasaport almış bir vatandaş yeni pasaport aldığında kalan 8 yıl için ayrıca bir harç ödemeyecek.
 
"PASAPORT HARÇLARI YÜKSEK DEĞİL"
 
Volkan Bozkır “pasaport harçlarının yüksek olduğu” şeklindeki yorumlara katılmadığını söyledi.
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.