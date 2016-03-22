Alman otomotiv devi Brüksel'de üretimi durdurdu

Alman otomobil şirketi Audi de Brüksel’deki fabrikada üretimin durdurulduğunu bildirdi.
Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu fabrikadaki yaklaşık bin 100 çalışanın evde kalmasının istendiği belirtilerek şirketin Belçika hükümetinin çağrısına uyduğu ve güvenlik birimlerinin atacağı adımları bekleyeceği ifade edildi.
Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu fabrikadaki yaklaşık bin 100 çalışanın evde kalmasının istendiği belirtilerek şirketin Belçika hükümetinin çağrısına uyduğu ve güvenlik birimlerinin atacağı adımları bekleyeceği ifade edildi.