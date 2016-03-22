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Alman otomotiv devi Brüksel'de üretimi durdurdu

Alman otomotiv devi Audi, Brüksel'deki saldırı nedeniyle bu kentteki üretimini durdurdu.

Alman otomotiv devi Brüksel'de üretimi durdurdu
Alman otomobil şirketi Audi de Brüksel’deki fabrikada üretimin durdurulduğunu bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu fabrikadaki yaklaşık bin 100 çalışanın evde kalmasının istendiği belirtilerek şirketin Belçika hükümetinin çağrısına uyduğu ve güvenlik birimlerinin atacağı adımları bekleyeceği ifade edildi.
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