Altının kazancı dudak uçuklattı!

Altın fiyatlarındaki hareketlilik son haftalarda sarı metali tekrar gündeme taşıdı. Yurt içinde altın fiyatları son haftalarda rekor üzerine rekor yenilerken, son yıllarda yaşanan yükseliş de dikkat çekiyor. Altın 2000 yılından bu yana yatırımcısına tam 23 kat kazandırdı.
1 GRAM HAS ALTIN
1 GRAM HAS ALTIN
2000 yılında: 5 lira
Bugün: 115 lira
1 GRAM 22 AYAR ALTIN
2000 yılında: 4,58 lira
Bugün: 105,34 lira
15 GRAM BİLEZİK
2000 yılında: 75 lira
Bugün: 1725 lira
ÇEYREK ALTIN
2000 yılında: 8,2 lira
Bugün: 190 lira
YARIM ALTIN
2000 yılında: 16,4 lira
Bugün: 380 lira