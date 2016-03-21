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Altının kazancı dudak uçuklattı!

Son yıllardaki yükselişiyle baş döndüren altın, 2000 yılından bu yana yatırımcısına 23 kat kazandırdı.

Altının kazancı dudak uçuklattı!
Altın fiyatlarındaki hareketlilik son haftalarda sarı metali tekrar gündeme taşıdı. Yurt içinde altın fiyatları son haftalarda rekor üzerine rekor yenilerken, son yıllarda yaşanan yükseliş de dikkat çekiyor. Altın 2000 yılından bu yana yatırımcısına tam 23 kat kazandırdı.

1 GRAM HAS ALTIN 
2000 yılında: 5 lira 
Bugün: 115 lira

1 GRAM 22 AYAR ALTIN 

2000 yılında: 4,58 lira 
Bugün: 105,34 lira 

15 GRAM BİLEZİK 

2000 yılında: 75 lira 
Bugün: 1725 lira 

ÇEYREK ALTIN 

2000 yılında: 8,2 lira 
Bugün: 190 lira 

YARIM ALTIN 

2000 yılında: 16,4 lira 
Bugün: 380 lira
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