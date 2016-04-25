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Araplara çok kötü haber

IMF'nin raporuna göre Ortadoğulu devletler bu sene petrol fiyatlarının düşüşünden dolayı 500 milyar dolar zarar edecek.

Araplara çok kötü haber
IMF Ortadoğu’ya ilişkin kritik bir rapor açıkladı. Ortaya çıkan rakamlara göre petrol üreticisi Ortadoğulu devletler geçen sene 330 milyar dolar para kaybederken kayıp bu yıl 500 milyar dolara çıkacak.

2014’ün ortasındayken petrolün varili 110 dolar seviyesindeyken Ortadoğu’daki güvenlik endişeleriyle dolar geçen yılın sonunda 30 dolar seviyelerine kadar indi.

IMF’in Ortadoğu Direktörü Masood Ahmed bu kayıpların etkisinin bütçe açıklarında ve düşük ekonomik büyümede görüldüğünü belirtti. Dünyanın en büyük petrol üreticisi Suudi Arabistan  ekonomisi de son aylarda alarm verirken ülkede bütçe açığı 90 milyar dolara kadar çıktı.
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