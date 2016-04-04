Atalar Giyim iflas etti

‘TOPARLARIZ’ DİYE MAHKEMEYE GİTTİ

1912 yılında temeli atılan Atalar Giyim San. Ve Paz. A.Ş., yaşadığı mali sıkıntıyı aşamayınca, geçtiğimiz ağustos ayında mahkemenin yolunu tuttu. Şirketin talebi, iflas erteleme alarak, yoluna devam etmekti. Şirket, bu kararı alarak, faaliyetlerini daha etkin yürütebilmeyi amaçlıyordu.

YARGILAMA KISA SÜRDÜ

Dava başvuru dilekçesi ile birlikte iyileştirme planı da sunulan mahkeme, Atalar Giyim dosyasını kısa sürede karara bağladı. İflas erteleme dosyalarında, iflas kararı, genellikle 1-2 yıl içinde verilebiliyor.

SON DURUŞMADA KARAR ÇIKTI

İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davanın son duruşması geçtiğimiz 30 Mart günü yapıldı. Mahkeme, anılan duruşmada şirketin iflasına karar verdi.

ŞİRKET TASFİYE EDİLECEK

Tasfiye işlemlerinin yürütülmesi için de dosya İstanbul 1. İflas Müdürlüğü’ne gönderildi. Şirketin dosyası anılan müdürlükte, 2016/4 numarası ile kayıtlara girdi. Oluşacak iflas idaresi, malların satışını yaparak alacakların ödenmesine sağlamaya çalışacak. Öte yandan, şirket avukatlarının kararı temyiz etme hakları da söz konusu.

MAĞAZALARI DA KAPANDI

Türkiye’nin en eski hazır giyim firmalarından Atalar Giyim’in temelleri 1912 yılında atıldı. Türkiye genelinde 35 mağazası bulunan Atalar’ın söz konusu mağazaların önemli bir bölümü İstanbul’da bulunuyordu. Edinilen bilgilere göre, anılan mağazalar da birer birer kapandı. Atalar Giyim’in şirket merkezine de ulaşılamadı.

Türkiye’nin en köklü hazır giyim markalarından Atalar Giyim, iflas erteleme talebi ile gittiği mahkemeden, ‘iflas’ kararı ile döndü. Mahkeme, 7 ay önce dava açan şirket için iflas kararı verdi. Atalar Giyim için tasfiye süreci başlarken mağazaları da kapandı.