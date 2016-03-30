Bakan'dan 3 bin kişiye iş müjdesi

Toplam 2 bin 954 personelin alınacağı Adalet Bakanlığı'na 2 bin 454 infaz koruma memuru, 144 büro personeli, 95 sağlık personeli, 56 teknisyen, 155 şoför, 26 aşçı ve 24 kaloriferci alınacak.

Bu pozisyonlara yerleşebilmek için KPSS 2014 puanından en az 70 puan alma zorunluluğu bulunuyor. Başvurularda lisans mezunları için 2014 KPSSP3, önlisans mezunları için 2014 KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2014 KPSSP94 puanı esas alınmak kaydıyla Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan 70 ve daha yukarı puan almış olma şartı aranacak. 4 Nisan 2016 tarihinde başlayacak olan başvurular, 15 Nisan 2016 tarihinde sona erecek.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere 2 bin 954 sözleşmeli personelin alınacağını duyurdu.