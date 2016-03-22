Başbakan'dan binlerce çalışana müjde

Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti Grup toplantısında önemli açıklamalar yaptı.

Başbakan, “Vaatlerimiz arasında olmamasına rağmen, adalet gereği bir karar daha aldık. Ayrıca yardımcı işlerde çalışanları da kamuya almayı kararlaştırdık. Böylece dışarıda kalan tek bir taşeron işçisi kalmayacak. Bu kişiler aynı yerde çalışmaya devam edecekler” diye devam etti.

Davutoğlu, "Önümüzdeki günlerde Meclis'e sunacağımız yasa tasarısı ile kamuda asıl işlerde ya da yardımcı işlerde çalışıp, emeklilik hakkını elde etmemiş çalışanlarımızı da kamuya alacağız. Bütün emekçilerimize selam olsun. Söz konusu çalışanlarımız aldıkları ücretlerle birlikte, çalıştıkları yerde kalmaya devam edecekler" dedi.

700 BİN İŞÇİYİ İLGİLENDİREN KARAR

Medya365'e konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Resul Kurt, "Aslında beklenen 150 -200 bin işçiyi ilgilendiren bir açıklama bekliyorduk ama Başbakan daha geniş kapsamlı bir açıklama yaptı. Bundan sonra nasıl kadroya alınacaklar, nasıl bordrolama işlemi yapılacak, bunların hepsi bir süreç, hepsini takip edeceğiz. Bütün bunlar yasal düzenlemelerle belirlenecek. 700 bin kişiyi yakından ilgilendiriyor yaklaşık" yorumunu yaptı.

1,5 YILDIR BEKLENEN BİR KARAR

Bir televizyon kanalına konuşan Prof. Dr. Cem Kılıç, bu düzenlemenin 700 bin kişiyi kapsadığını ifade etti.

Prof. Dr. Kılıç, düzenlemenin bütçe üzerinde kayda değer bir etkisinin olmayacağını, hatta olumlu etkisinin olacağını kaydetti.

Kılıç açıklamasının devamında "Yaklaşık 1.5 yıldır biz bunu bekliyorduk. Çok önemli bir karar alındı" dedi.

Başbakan, "Asıl işlerde çalışan taşeron işçilerin kamuya alacağımızı açıklamıştık. Bu çalışmaları tamamladık. Bu kişileri kamuya alacağız” dedi. Sosyal güvenlik uzmanları, bu yeni düzenlemenin 700 bin kişiyi yakından ilgilendirdiğini söyledi.