Bilmeniz Gereken 3 Online Kazanç Sistemi

Online kazanç sistemleri arasında giderek popülerleşmeye başlayan dört kazanç sistemi birçok kişinin gelir kapısı olmaya başladı. Bu yöntemleri makale yazarak para kazanma, satış ortaklığı ve sosyal e-ticaret oluşturuyor.

Makale yazarak para kazanma sistemi nedir?

Birçok kurum ve firmanın siteleri için içerik üretmeye ihtiyacı var. Firmalar bu ihtiyaçlarını içerik editörü olarak tam zamanlı çalıştırdıkları kişilerle veya freelance olarak çalışan içerik yazarlarıyla kapatıyorlar. Şirketler çeşitli forumlarda freelance içerik yazarlarıyla anlaşıyorlar. İçerik başı 5-10-20 lira fiyat ödeyerek, siteleri için gereken içerikleri hazırlatıyorlar.

Satış ortaklığından para kazanma popülerleşiyor

İnternetten ürün satmanın en kolay ve karlı yolu olarak popülerleşmeye başlayan satış ortaklığı, Amerika ve Avrupa ülkelerinde oldukça yaygın bir gelir kapısı olarak kullanılıyor. Satış ortaklığında başarılı olunması için bazı kurallar var. Bunlardan birisi, satışı yapılmaya çalışılan ürünün rekabet seviyesidir. İkincisi de ürün seçerken tedarikçi firmanın güvenilir olup olmadığına dikkat edilmesidir.

İyi bir satış ortağı olup internetten para kazanmakiçin gerekli bazı şeyler şunlardır: “Site kurmak, siteyi ürünü satın alacak kitleye ulaştırmak, sabırla çalışmak”

E-ticaretin sosyal hali kazandırıyor

E-ticaret ile network marketing sisteminin birleşmesiyle ortaya çıkan sosyal e-ticaret, birçok kişinin kendi e-ticaret sitesine sahip olmasını sağlarken, e-ticaret network ağını genişletmek için çalışan kişilerin iki kalemde para kazanmasını sağlıyor. Biricisi e-ticaret sitesi satarak, ağına dahil ettiği kişilerin sitelerinden yapılan alışverişten, ikincisi de kendi siteleri üzerinden alışveriş yapan müşterilerinden.

Sistem hakkında kısaca bilgi verilecek olursa, şunları söyleyebiliriz: “100 binin üzerinde ürünün olduğu e-ticaret sitesine sahip olunuyor. Siteden ürün satın alındığında para kazanılıyor. Kendi referansınızla başka kişilerin e-ticaret sitesi sahibi olmasını sağladığınızda da para kazanılıyor. Alt mağazanız haline gelen elemanın sitesi üzerinden yapılan alışverişlerden de gelir elde ediliyor.