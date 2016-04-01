Borsa İstanbul'da yeni Başkanı Himmet Karadağ oldu

YENİ BAŞKAN HİKMET KARADAĞ OLDU

Borsa İstanbul'un yeni Başkanı Sermaye Piyasası Kurulu Üyesi Himmet Karadağ oldu. BİST'in genel müdürlüğüne ise İstanbul Altın Borsası'nın eski başkanı Osman Saraç getirildi.

Sermaye piyasalarında dün Takasbank yönetiminde yapılan operasyon sonrasında bugün de Borsa İstanbul'un (BİST) 3. Olağan Genel Kurul toplantısı hareketli geçti. Genel Kurulda Borsa İstanbul'un Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü de dahil olmak üzere yönetim kurulundan çok sayıda üye görevden alındı.