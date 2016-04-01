Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Borsa İstanbul'da yeni Başkanı Himmet Karadağ oldu

Borsa İstanbul'da Başkan ve Genel Müdürle birlikte çok sayıda yönetim kurulu üyesi görevden alındı. Borsa İstanbul'un yeni Başkanı Himmet Karadağ oldu.

Borsa İstanbul'da yeni Başkanı Himmet Karadağ oldu
Sermaye piyasalarında dün Takasbank yönetiminde yapılan operasyon sonrasında bugün de Borsa İstanbul'un (BİST) 3. Olağan Genel Kurul toplantısı hareketli geçti. Genel Kurulda Borsa İstanbul'un Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü de dahil olmak üzere yönetim kurulundan çok sayıda üye görevden alındı.
YENİ BAŞKAN HİKMET KARADAĞ OLDU
 
Borsa İstanbul'un yeni Başkanı Sermaye Piyasası Kurulu Üyesi Himmet Karadağ oldu. BİST'in genel müdürlüğüne ise İstanbul Altın Borsası'nın eski başkanı Osman Saraç getirildi.
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.