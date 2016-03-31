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Bugün dolar kaç lira oldu?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarında temkinli olacağını açıklaması ardından global piyasalarda devam eden iyimserlik ve beklentilerden iyi gelen büyüme verisinin desteğiyle 20 Kasım'dan beri en düşük olan 2.82'nin altını test etti.

Bugün dolar kaç lira oldu?
Bu sabah saat 0854'te 2.8371/2.8389 seviyesinde olan dolar/TL 2.8195'i gördükten sonra saat 1426'da 2.8200/2.8209 seviyesinde.
 
Sepet bazında TL aynı saatte 3.0135/3.0149, euro/TL ise 3.2077/3.2093 seviyesinde.
 
Fed Başkanı Janet Yellen dün yaptığı bir konuşmada Fed'in faiz artışı konusunda temkinli davranması gerektiğini söyleyerek, son dönemlerde yeni bir faiz artışının yakın olabileceğine dair sinyaller veren diğer Fed üyelerinden farklı bir ton takındı.

YENİ BİR SIKILAŞMA GELEBİLİR
 
Bazı Fed yetkilileri son dönemlerde açıklanan pozitif enflasyon ve imalat verilerinin ardından Nisan ayında yeni bir sıkılaşmanın ele alınabileceği sinyallerini verirken, Yellen henüz buna hazır olmadığını gösterdi.
 
Öte yandan Türkiye ekonomisi iki genel seçimin yapıldığı 2015 yılında siyasi belirsizlikler, jeopolitik riskler ve piyasalardaki dalgalanmaya rağmen iç talebin katkısı ile dördüncü çeyrekte yüzde 5.7, yılın tamamında ise yüzde 4 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.
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