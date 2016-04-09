Çalışan maaşlarında yeni banka düzenlemesi

Soylu, Ortahisar ilçesine bağlı Beşirli Mahallesi'nde bir iş yerinin açılışında yaptığı konuşmada, istihdam, büyüme ve rekabet konusunda son 15 yıldır çok önemli adımlar atıldığını belirtti.

Bakan Soylu, Türkiye'nin kayıt dışı ekonomiyle mücadele ettiğini de belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

“Türkiye bir taraftan kayıt dışıyla mücadele ediyor bir taraftan da istihdamın artmasını sağlıyor. Bugüne kadar bir iş yerinde 10 kişiden fazla insan istihdam ediliyorsa bunlar ücretlerini bankalar marifetleriyle ödüyorlar. Kayıt dışıyla ilgili şimdi yine bir adım atabilmek ve bu konuda bir adım daha öteye geçebilmek için sayıyı 5'e düşürüyoruz.

İşletmelerde 5 ve üstünde çalışanlar, bundan sonra ücretlerini bankalardan alacaklar. Bu, Türkiye'de hem kayıt dışını kayıt içine alabilmek hem de herkesin bir şekilde kayıt içinde olabilmesini sağlayacak önemli adımlardan biridir. İnşallah önümüzdeki birkaç gün içerisinde yayınlanacak ve yürürlüğe girecektir.” açıklamasında bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, 5 ve üzerinde çalışanı olan işletmelerde maaşların artık banka aracılığıyla ödeneceğini söyledi. Önceden 10 ve daha fazla çalışanı olan işletmelerde çalışanlar maaşlarını bankalar aracılığıyla alıyorlardı.