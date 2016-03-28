Çeyrek altın fiyatı en düşük değerini gördü

Altın fiyatları bugün son bir ayın en düşük seviyelerini gördü. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.5 düşerek 1,209.85 dolardan işlem görürken, seansın erken saatlerinde 1,208.90 dolara kadar gerileyen fiyatlar 23 Şubat'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Zirve Forex'in fiyat beklentesiyle ilgili yapılan açıklama ise şöyle: 1222 ana direnç seviyesi altında işlem gören Altın'da bu direnç altı 4 saatlik bar kapanışları devam ettiği sürece kar satışlarının derinleşebileceğini hatırlatmak isteriz. Bu durumda 1205 ve 1197 destek seviyeleri hedef konumuna girebilir. Gün içi yaşanabilecek yükselişlerde ise 1222 üzerinde 1236 ve 1255 takip edeceğimiz ilk dirençler olacak.

PİYASADA BUGÜN

Cuma günü oldukça düşük hacimle seyreden altının gramı, haftayı 112,56 liradan tamamladı. Gram altın şu sıralarda önceki kapanışa göre yatay seyirle 112,55 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da şu dakikalarda çeyrek altın 185 liradan, Cumhuriyet altını 753 liradan satılıyor. Analistler, altının gramında 113 liranın direnç ve 112,00 liranın önemli destek seviyesi olarak takip edileceğini belirtiyor.

Kapalıçarşı'da şu dakikalarda çeyrek altın 185 liradan, Cumhuriyet altını 753 liradan satılıyor.