Dış başın Reza Zarrab’ı böyle gördü

WALL STREET JOURNAL: TÜRK İŞ ADAMI İRAN YAPTIRIMLARINI İHLAL ETTİĞİ İÇİN TUTUKLANDI

ABD’li yetkililer, Türk iş adamı Reza Zarrab’ı ABD’nin ve uluslararası yaptırımları ihlal ettiği iddiasıyla tutukladı. Reza Zarrab, Cumartesi günü Miami’de gözaltına alınıp, Pazartesi günü New York mahkemesine sevk edildi. Federal mahkeme, iş adamının İran hükümeti ve diğer kurumlar adına 2010-2015 yılları arasında milyonlarca dolarlık kara para akladığını iddia etti. Zarrab ile birlikte İran vatandaşı Kamelia Cemşidi (29) ile Hüseyin Necafzade’nin (65) İran hükümetinin yararına olacak biçimde sahtekârlık yaparak yüz milyonlarca dolarlık bankacılık işlemi yürütükleri iddia edildi.





REUTERS: ABD , TÜRK İŞ ADAMINI İRAN YAPTIRIMLARINI İHLAL ETTİĞİ İÇİN TUTUKLADI

İran doğumlu Türk vatandaşı iş adamı Reza Zarrab, İran hükümeti veya diğer kurumlar için beraberinde başkalarıyla birlikte ABD'nin yaptırımlarının etrafından dolanarak yüz milyonlarca dolar para taşıdığı suçlamasıyla Florida'da tutuklandı.

ABD savcıları tarafından dün yapılan açıklamada 33 yaşındaki Reza Zarrab'la beraber, çalışanı olan Kamelia Jamshidy ve İran'daki Bank Mellat'ın üst düzey yetkililerinden Hüseyin Najafzadeh'nin Manhattan'da federal bir mahkeme tarafından düzenlenen iddianame üzerine suçlandığı belirtildi.

Polisler Zarrab'ı ilk olarak Cumartesi günü Miami'de gözaltına alırken, Jamshidy ve Najafzadeh ise yakalanamadı.

Zarrab'ın avukatı haberin yazıldığı sırada yorum isteklerine cevap vermedi. Jamshidy ve Najafzadeh'e bir yorum için ulaşılamadı.

Tutuklama, ABD ve Avrupa Birliği tarafından İran'ın nükleer programını kısıtlamasına karşılık yıllardır devam eden ekonomik yaptırımların kaldırılmasının iki ay sonrasına denk geldi.

BLOOMBERG: ALTIN İHRACATÇISI ABD’DE TUTUKLANDI

Reza Zarrab, ABD’de İran hükümetinin milyonlarca dolar kara para aklamasına yardımcı olmak ve ekonomik yaptırımları ihlal etmesi iddiasıyla tutuklandı.

Royal Holding A.Ş ve iki şirketin daha sahibi ve işletmecisi olan 33 yaşındaki Zarrab, beş yıl boyunca ABD bankalarına uluslararası İran yaptırımlarını ihlal ederek para gönderme ağı kurmakla suçlanıyor.

BBC TÜRKÇE: İRAN ASILLI TÜRK VATANDAŞI RIZA ZARRAB, ABD'DE TUTUKLANDI

33 yaşındaki Zarrab'ın, İran'a uygulanan uluslararası yaptırımların yasadışı yollarla etrafından dolaşmakla suçlandığı belirtildi.

ABD'li savcılar, Cumartesi günü Miami'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından gözaltına alınan Zarrab'ın yanı sıra, Kamelya Camşidi ve Hüseyin Necefzade adlı iki İran vatandaşı hakkında daha tutuklama kararı çıkarıldığını açıkladı.

AP: İRAN YAPTIRIMLARI İHLALİYLE 3 KİŞİ TUTUKLANDI

ABD’nin İran yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 kişi tutuklandı. İçlerinden biri İran iş dünyası ve İran hükümeti adına yüz milyonlarca dolar kara para aklamakla suçlanıyor. 33 yaşındaki Türk vatandaşı Reza Zarrab, cumartesi günü Miami havalimanında gözaltına alıp tutuklandı.