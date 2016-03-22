Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Doğalgazda böylesi hiç görülmedi

Türkiye'nin doğalgaz tüketimi ocak ayında yüzde 5,7 arttı. Bu rakam aylık doğalgaz tüketiminde tüm zamanların rekoru olarak hesaplandı.

Doğalgazda böylesi hiç görülmedi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerinden  derlenen bilgilere göre, ocak ayı, Türkiye'de en çok doğalgaz tüketilen ve ithal  edilen ay olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'nin doğalgaz tüketimi ocakta, geçen yılın aynı ayına göre  yüzde 5,7 artarak 5 milyar 783 milyon metreküpe çıktı. Ocak 2015'te doğalgaz  tüketimi 5 milyar 471 milyon metreküp düzeyinde kalmıştı.

Geçen yılın ocak ayında 4 milyar 997 milyon metreküp olan doğalgaz  ithalatı ise bu yılın ocak ayında yüzde 7,9 artışla 5 milyar 392 milyon metreküpe  ulaştı. Böylece, 2016 ocak ayı tüm zamanların doğalgazın en çok tüketildiği ve en  çok ithal edildiği ay oldu.
 
Ocak ayında 2 milyar 454 milyon metreküple en çok doğalgaz konutlarda  tüketildi. Bunu 1 milyar 348 milyon metreküplük tüketimle elektrik santralleri  izledi.
 
Rusya'nın ithalattaki payı azaldı
 
En fazla doğalgaz ithalatı, ocak ayında 2 milyar 785 milyon metreküple  Rusya’dan gerçekleştirildi.
 
Söz konusu dönemde, Rusya'dan ithal edilen doğal gazın miktarı bir  önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,58 arttı. 2015 Ocak ayında yüzde 53,81 olan  Rusya'nın toplam doğalgaz ithalatındaki payı bu yılın ocak ayında yüzde 51,65'e  geriledi.
 
Doğalgaz ithalatında Rusya’yı 852 milyon metreküple İran ve 594 milyon  metreküple Azerbaycan takip etti. Boru hatlarıyla yapılan doğalgaz ithalatı  toplam 4 milyar 232 milyon metreküp olarak gerçekleşti.
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.