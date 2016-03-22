Doğalgazda böylesi hiç görülmedi

Türkiye'nin doğalgaz tüketimi ocakta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 artarak 5 milyar 783 milyon metreküpe çıktı. Ocak 2015'te doğalgaz tüketimi 5 milyar 471 milyon metreküp düzeyinde kalmıştı.

Geçen yılın ocak ayında 4 milyar 997 milyon metreküp olan doğalgaz ithalatı ise bu yılın ocak ayında yüzde 7,9 artışla 5 milyar 392 milyon metreküpe ulaştı. Böylece, 2016 ocak ayı tüm zamanların doğalgazın en çok tüketildiği ve en çok ithal edildiği ay oldu.

Ocak ayında 2 milyar 454 milyon metreküple en çok doğalgaz konutlarda tüketildi. Bunu 1 milyar 348 milyon metreküplük tüketimle elektrik santralleri izledi.

Rusya'nın ithalattaki payı azaldı

En fazla doğalgaz ithalatı, ocak ayında 2 milyar 785 milyon metreküple Rusya’dan gerçekleştirildi.

Söz konusu dönemde, Rusya'dan ithal edilen doğal gazın miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,58 arttı. 2015 Ocak ayında yüzde 53,81 olan Rusya'nın toplam doğalgaz ithalatındaki payı bu yılın ocak ayında yüzde 51,65'e geriledi.

Doğalgaz ithalatında Rusya’yı 852 milyon metreküple İran ve 594 milyon metreküple Azerbaycan takip etti. Boru hatlarıyla yapılan doğalgaz ithalatı toplam 4 milyar 232 milyon metreküp olarak gerçekleşti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, ocak ayı, Türkiye'de en çok doğalgaz tüketilen ve ithal edilen ay olarak kayıtlara geçti.