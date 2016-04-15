Doları olan dikkat!.. Merkez az önce açıkladı

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,29 iken, bu anket döneminde yüzde 7,91'e geriledi. Merkez Bankası Beklenti Anketi sonuçlarına göre, 12 ay ve 24 ay sonrası TÜFE beklentileri ise sırasıyla yüzde 7,78 ve yüzde 7,14 olarak gerçekleşti.

2016 yılı Nisan ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,99 iken, bu anket döneminde yüzde 0,92 oldu. 2016 yılı Mayıs ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0,60 ve yüzde 0,63 olmuştur. 2016 yılı Haziran ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,14 olarak gerçekleşti.

AÇIKLAMADA ŞU BİLGİLER VERİLDİ:

"2016 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 22,6 olasılıkla yüzde 7,00-7,49 aralığında, yüzde 31,4 olasılıkla yüzde 7,50-7,99 aralığında, yüzde 17,2 olasılıkla ise yüzde 8,00-8,49 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre ise, katılımcıların yüzde 13,1'inin 12 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentilerinin yüzde 7,00-7,49 aralığında, yüzde 32,8'inin beklentilerinin yüzde 7,50-7,99 aralığında, yüzde 27,9'unun beklentilerinin ise yüzde 8,00-8,49 aralığında olduğu gözlenmektedir.



2016 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 19,3 olasılıkla yüzde 5,50-6,49 aralığında, yüzde 57,5 olasılıkla yüzde 6,50 -7,49 aralığında, yüzde 18,5 olasılıkla ise yüzde 7,50 ve üzerinde artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 53,3'ünün beklentilerinin yüzde 6,50-7,49 aralığında, yüzde 31,7'sinin beklentilerinin ise yüzde 7,50 ve üzerinde olduğu gözlenmektedir.

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,47 iken, bu anket döneminde yüzde 10,03 olmuştur. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 8,96 iken, bu anket döneminde yüzde 8,65 olarak gerçekleşmiştir.

2016 yılı Nisan ayı anket döneminde, vadesine üç ay ya da üç aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri’nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay,1,3,6,12 ve 24 ay sonrası için bir önceki anket dönemine göre azalarak sırasıyla yüzde 9,42, 9,33, 9,34, 9,41, 9,45 ve 9,44 olmuştur.

Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,37 iken, bu anket döneminde yüzde 9,67'ye gerilemiştir. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 10,45 ve yüzde 9,85 olarak gerçekleşmiştir.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 3, 6, 12, 24 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 7,50, 7,37, 7,50, 7,79 ve 7,78 olarak gerçekleşmiştir .

2016 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 3,11 TL iken, bu anket döneminde 3,08 TL'ye gerilemiştir. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 3,20 TL ve 3,18 TL olarak gerçekleşmiştir.

2016 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 33,5 milyar ABD Doları iken, bu anket döneminde 32,9 milyar ABD Doları olmuştur. 2017 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 37,2 milyar ABD Doları ve 37,0 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

GSYH 2016 ve 2017 yılları büyüme beklentileri bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek sırasıyla yüzde 3,6 ve yüzde 3,9 olarak gerçekleşmiştir."