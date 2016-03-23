Emeklilerin zammı belli oldu

2016, emekliler için 'zam' yılı oldu. Hükümet'in yaptığı düzenlemeler ile emekliler ekstra zamlara kavuştu. 'SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 100 lira seyyanen zam' ve 'Bağ-Kur'lu olarak çalışan emeklilerden yüzde 10'luk Sosyal Güvenlik Destek Primi kesintisinin kaldırılması' düzenlemeleri hayata geçirildi. Tüm emeklilere promosyon verilmesi için de bankalarla sıkı pazarlıklar yapılıyor. Emekliler Temmuz ayında da zam alacak. Memur emeklilerinin maaşı toplu sözleşme kapsamında artılırken; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyon zammı yapılacak. Uzmanlar, ilk 6 aylık enflasyonun, dolayısıyla emeklilerin Temmuz zammının yüzde 4-5 civarında olacağı öngörüsünde bulunuyor.



NASIL DEĞİŞECEK?

Enflasyon eğer yüzde 5 çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin eline geçen para Temmuz'da 43 lira ile 190 lira arasında artacak. Emekliler, bu yıl yapılan 3 zamla ise 172 ile 428 lira arasında gelir artışı elde etmiş olacak. Aralık'ta en düşük emekli aylığı (Bağ-Kur tarım) emekli aylığı 745 lira 42 kuruş idi. Ocak'ta yapılan yüzde 3.86 +100 lira zam ile 874 lira 19 kuruşa ulaşan bu maaş, Temmuz artışı yüzde 5 olursa da 917 lira 89 kuruşa yükselecek. Böylece en düşük maaşta Temmuz zammıyla 43 lira 70 kuruş artış olacak.

Tahminler tutarsa, emeklilerin geliri Temmuz artışıyla 43-190 lira, 3 zamla 172-428 lira arasında yükselecek.