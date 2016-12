Et ve tavuk fiyatlarına zam geldi!

Fiyatı 45 lira olan kuzu pirzola, 2 lira artarak 47 liraya çıkarken, kuzu gerdan 22 liradan 24 liraya, kuzu şiş 38 liradan 40 liraya çıktı. Et fiyatlarının artmasıyla şarküteri ürünlerine de benzer oranlarda zam geldi. Koyun etinde ise artış gerçekleşmedi. Tavuk fiyatlarına da yaklaşık yüzde 10 zam yapıldı. İpar Et yetkilileri, "ESK bile zam yaparken biz nasıl kıymayı 31 liradan satalım. 31 liradan ancak hastalığı olup olmadığı belli olmayan ithal karışım et satılabilir" diye konuştu. ESK'nın artan hammadde fiyatları nedeniyle zamma mecbur kaldığı belirtiliyor.

Ucuz et bulmak zorlaşacak

ESK fiyatları hâlâ tavan fiyatın altında ancak zamla birlikte kurumdan et alan kasap ve marketlerin maliyetleri de artacak. Dolayısıyla tavan fiyattan et satışı daha da zor hale gelecek. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, tavan fiyat uygulamasını getirdikten sonra karkas yağsız et için fiyat 23.30 TL, yağlı et için 21.80 TL, kıyma için 32 TL, kuşbaşı et için 34 TL olarak belirlenmişti.

Tavan fiyat uygulamasının ardından kasaplar fiyatları değiştirmemiş, kıyma 40-45 lira arasında satılmaya devam etmişti. Zincir marketlerde kıyma 32-37 liraya satılıyor.

Et fiyatlarını regüle etmek için devreye giren Et ve Süt Kurumu (ESK) da yükselen maliyetlere dayanamadı. Kurum, dana ve kuzu etine değişen oranlarda zam yaptı. Yüzde 4 ile 12 arasında zam yapılan dana etinde en yüksek fiyat artışı kıymada gerçekleşti. Yeni tarifeye göre dana kıymanın fiyatı 3 liralık artışla 25.75 liradan 28.75'e, dana kuşbaşının fiyatı ise 1.6 lira artışla 29.40 liradan 31 liraya çıktı. Kuzuya yapılan zam dana etini de geçti. Kuzu etine yüzde 7 ile 23 arasında zam yapıldı. Artıştan en yüksek payı kuzu şiş, kuzu kol, kuzu çatal ve kuzu gövde aldı. Kuzu şişin fiyatı 6.1 lira, kuzu kolun 5.4 lira, kuzu çatalın 4.9 lira arttı.