Gençlere büyük müjde

Gençlerin Genel Sağlık Sigortası'na ilişkin sıkıntıları son buluyor. Gençlere mezun olduktan sonra 2 yıl ücretsiz sağlık hizmeti kapısını açan hükümet, şimdi de 25 yaşına kadar olan Genel Sağlık Sigortası primi borçlarını siliyor.

ÖDENMİŞİN İADESİ YOK

Meclis'e sevk edilen düzenlemenin hayata geçmesiyle Genel Sağlık Sigortası primi borcu olan 2 milyon 334 bin gencin yüzü gülecek. Bu gençlerin 4.7 milyar lirayı bulan borçlarının üstü çizilecek. 25 yaşına kadar olan Genel Sağlık Sigortası prim borçları sıfırlanacak. Ancak ödenmiş olan primler iade edilmeyecek. Tasarıya göre; Genel Sağlık Sigortalıları'nın 25 yaşını doldurdukları güne kadar olan Genel Sağlık Sigortası primlerinin tahsilinden vazgeçilecek. Bu maddenin yayımlandığı tarihe kadar söz konusu süreler için ödenmiş olan primler iade ve mahsup edilmeyecek.

BAŞVURU GEREKMEYECEK

Düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından Sosyal Güvenlik Kurumu, düzenlemeden yararlanacak gençleri belirleyecek ve borç silme işlemini gerçekleştirecek. Gençlerin borcu sildirmek için bir işlem yapmasına gerek kalmayacak. Hükümet, geçtiğimiz ay çıkardığı yasa ile de gençlere ücretsiz sağlık hizmeti kapısını açmıştı. Bu yasaya göre de; ana veya babası üzerinden bakmakla yükümlü olunan kişi sayılmayanlardan lise ve dengi öğrenimden mezun olanlar 20 yaşını, yükseköğrenimden mezun olanlar ise 25 yaşını geçmemek şartıyla primleri devlet tarafından ödenerek mezun oldukları tarihi izleyen günden itibaren 2 yıl, gelir tespiti yapılmaksızın sağlık hizmeti alabiliyor.

3 FARKLI PRİM DE BİTİYOR

Genel Sağlık Sigortası ile ilgili bir düzenleme daha gündemde. Buna göre; 65, 197 ve 395 lira şeklindeki 3 farklı prim sistemi son bulacak. Tek bir prim tutarı belirlenecek. Edinilen bilgiye göre; evdeki kişi başına geliri brüt asgari ücretin 3'te 1'i kadar ve üstünde olan herkes tek bir tutardan prim ödeyecek. Primin tutarı da netleşmeye başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nca yürütülen çalışma kapsamında 60 liraya yakın sabit bir ücret önerisi sunulacak. Böylece halen Genel Sağlık Sigortası primi ödeyen herkesin ödeyeceği tutar düşecek. Yani4.2 milyon kişinin prim tutarı inmiş olacak. Emeklilik için yaşı bekleyenler, gelir testi yaptırmadığı için tavandan prim borcu çıkarılan kişiler de yeni sistemle rahat nefes alacak. Kesin prim tutarı önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Kaynak : Takvim

25 yaşına kadar olanların Genel Sağlık Sigortası prim borçları silinecek. 2.3 milyon gencin 4.7 milyar lirayı bulan borcu sıfırlanacak.