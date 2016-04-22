Genpower Jeneratör iflas erteleme istedi

Genpower Jeneratör San. ve Tic. A.Ş. adına iflas erteleme geçtiğimiz salı yapıldı. Ankara Batı Adliyesi Ticaret Mahkemesi’ne yapılan başvuru 2016/306 sıra numarası ile kayıtlara girdi. Mahkeme, şirkete kayyum ataması yaptı.

ŞİRKET BORCA BATIK DURUMDA

Dava başvuru dilekçesinde, şirketin borca batık konuma geldiği kaydedildi. Mahkemeye yapılan başvuruda, şirket hakkına iflas erteleme kararı verilmesi halinde, şirketin yeniden toparlanabileceği kaydedildi.

BANKA BORCU 75 MİLYON TL

Son iki yıldan bu yana bir dizi sıkıntı yaşayan Genpower Jeneratör’ün, finans kurumlarına 75 milyon lira borcu bulunuyor. Bankaların takibe aldığı kredi tutarı ise 14,3 milyon TL seviyesinde.

KÜÇÜK BİR ALANDA BAŞLADI

17 yıl kadar önce temeli atılan Genpower Jeneratör, üretimine Ankara Etimesgut'ta başladı. Şirketin ilk üretim yeri, elektrik motoru fabrikasının içerisinde 350 metrekarelik bir bölümdü.

DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜNÜ KURDU

2001 yılına gelindiğinde ise Genpower Jeneratör, Ankara 1. Organize Ssanayi Bölgesinde (OSB) bin 275 metrekarelik bir fabrikada faaliyetleri sürdürmeye başladı. İlk fabrikası küçük gelmeye başlayan Genpower 2008 yılında yeni bir fabrika kurulması için hazırlıklara başladı. Ankara 2. OSB’de kurulan fabrika 219 bin metrekare alan üzerine kurulu. 2011 yılında yatırımı tamamlanan fabrika, dünyanın en büyük Jeneratör fabrikası olarak biliniyor.

İSO 500 LİSTESİNDEYDİ

Genpower Jeneratör, İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı en büyük 500 kuruluş listesinde bir çok kez yer aldı. İSO 500’ün 2014 yılı sonuçlarına göre Genpower 818 milyon liralık cirosu ile 95.’inci sırada yer almıştı.

'HAYALİ' SATIŞLARA ADI KARIŞTI

Genpower Jeneratör ismi, bir süre önce, leasing firmalarını dolandırmakla suçlanan Kırcı Jeneratör ile de gündeme geldi. Banka ve leasing firmalarını 600 milyon dolandırmakla suçlanan ve haklarında dava açılan 7 sanık arasında, Genpower’ın sahibi Müjdat Uslu da yer almıştı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, sanıklar binlerce, hayali jeneratör satmakla suçlanıyor.

Dünyanın en büyük jeneratör fabrikasına sahip olan Genpower, iflas erteleme istedi. Mahkeme, şirkete kayyum ataması yaptı. Genpower, bir çok kez Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesine de girmişti.