HDP'li belediyelere taşeron şoku!

Öte yandan Başbakan Davutoğlu'ndan bugün yeni bir açıklama geldi. Davutoğlu, kadroya alınacak taşeron işçilerin sicillerine bakılacağını söyledi. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Davutoğlu, ''Asıl işlerde çalışan personelimizi özel bir statü ile kamuda istihdam ediyoruz. Asıl işlerde çalışanların yanında yardımcı işlerde çalışanları da kapsayacak şekilde genişletmek üzere Bakanlar Kurulu’nda kararımızı aldık. Kamuda istihdam edilecekler için gerekli güvenlik soruşturmaları yapılacak.'' ifadelerini kullandı.

HDP'Lİ BELEDİYELERDE KADRO DEĞİŞİMİ

Açıklamanın ardından gözler HDP'li belediyelere çevrildi. Daha önce HDP'li belediyelerin personel alırken PKK şartı koyduğu gündeme gelmişti. Buna göre HDP'li belediyeler, ailesinden terör örgütü PKK kamplarında bulunan ya da çatışmalarda ölenlerin yakınları ile örgütle bağlantısı bulanan kişileri istihdam ediyor. Yine birkaç gün önce, Diyarbakır Belediyesi'nin terör kapsamında gözaltına alınanlar ve tutuklananları işçileri kolladığı haberleri gündeme yansımıştı. Buna göre Davutoğlu'nun güvenlik araştırmasına dair açıklaması, özellikle HDP'li belediyelerde ciddi değişimlerin sinyalini veriyor.

HDP'Lİ BELEDİYELERDE İŞ GARANTİSİ

Taşeron düzenlemesi ile terörle bağlantıları bulunan işçilerin uzaklaştırılıp, yerlerine sicili temiz olan kişilerin istihdam edilmesi öngörülüyor.

TAŞERON İŞÇİLERE SINAV

Öte yandan kamudaki taşeron işçilerin kadroya geçirilmesinde başka şartlar da aranıyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın verdiği bilgilere göre, emekli aylığı alan işçilerle 65 yaşın üzerindekiler kadroya geçemeyecek.

Ayrıca, kadroya geçişte kişinin mesleğiyle ilgili bilgi ve becerisini belirlemek için sınav yapılacak.

Taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla ilgili tasarının ise bir iki hafta içerisinde meclise getirilmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber7

Başbakan Ahmet Davutoğlu, dün yaptığı açıklamada, sadece asli işleri yapan değil, kamuda çalışan tüm taşeron işçilere kadro verileceğini söyledi. Bu kapsamda yaklaşık bir milyon kişinin kadroya girebileceği öngörülüyor. Belediyelerin bu yükün altından nasıl kalkacağı ise merak konusu.