İhracatta Rusya'nın alternatifleri bulundu

Batı Akdeniz İhracatçıları Birliği’nden (BAİB) yapılan açıklamaya göre ihracat yapılan ülke sayısı geride kalan 2.5 ayda 118’e yükseldi. Rusya krizinin ardından başlayan alternatif pazar arayışında önemli mesafe kaydedildiğini belirten BAİB Başkanı Mustafa Satıcı, yakın coğrafyamızdaki birçok ülkeye gerçekleştirilen ihracatın ciddi oranda arttığını söyledi.

Bölge firmalarının uzak coğrafyalarda da olmasının Batı Akdeniz ihracatı adına önem taşıdığını belirten Mustafa Satıcı, "Bu ülkelere gerçekleştirilen ihracatın önümüzdeki aylarda daha da artması bekleniyor. Verilere bakıldığında 118 ülkenin 44’üne 1 milyon dolar ve üzeri ihracat yapıldı. İhracat miktarı 5 milyon dolar ve üzeri olan ülke sayısı ise 18 oldu. 6 ülkeye ise 10 milyon dolar ve üzeri ihracat gerçekleşti. Bölge ihracatının şu an lokomotifi konumundaki bu 44 ülke arasında ihracatın ciddi oranda düştüğü tek ülke Rusya oldu" dedi.

RUSYA’YA ALTERNATİF PAZARLAR

Alternatif pazarlarda yaşanan artışın, Rusya’da yaşanan kaybın bir bölümünün giderilmesinde etkili olduğunu anlatan Satıcı, "Alternatif pazarlara bakıldığındaAlmanya’da yüzde 76.8, Ukrayna’da yüzde 81.8, Beyaz Rusya’da yüzde 163.2, Birleşik Arap Emirlikleri’nde de yüzde 70.1 ihracat artışı yaşandı. Geçen yıl bu dönemde 24 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilen Arjantin’e Mart ayı itibariyle yapılan ihracat 2,3 milyon dolara, Pakistan’a gerçekleşen ihracat ise 56 bin dolardan 1,2 milyon dolara çıktı" diye konuştu.

YAŞ MEYVE SEBZEDE 32 MİLYON DOLAR KAYIP

BAİB verilerine göre 2.5 aylık dönemde bölge ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.9 oranında, yaklaşık 10 milyon dolarlık kayıpla 262 milyon 827 bin 771 dolar olarak gerçekleşti. İhracatta en büyük kayıp bölge ihracatının da lokomotif sektörü olan yaş meyve sebze sektöründe yaşandı. Geçen yıl 107 milyon 337 bin dolar ihracata ulaşan sektör bu yıl aynı dönemde 32 milyon doların üzerinde kayıpla 75 milyon 118 bin dolarda kaldı. Geçen yıla göre yüzde 30 kayıp gerçekleşti.

RUSYA KAYBI 43 MİLYON DOLAR

Bu dönemde Rusya’nın yüzde 79.9 oranında düşen ihracatı ise 54.8 milyon dolardan yaklaşık 43 milyon dolarlık kayıpla 11 milyon dolara geriledi. Çin’in ihracatı ise yüzde 28 oranında artışla 20.2 milyon dolardan 25.9 milyon dolara çıktı. Almanya’nın ihracatı yüzde 73.2 oran ve yaklaşık 10 milyon dolarlık artışla 12.8 milyon dolardan 22.2 milyon dolara çıktı. Ukrayna’nın ihracatı yaklaşık 8 milyon dolar artışla 18.6 milyon dolara yükseldi. Romanya’nın ihracatı yüzde 32.4 oran ve yaklaşık 3 milyon dolar artışla 11.6 milyon dolara çıktı.

Batı Akdeniz’in en büyük ihracatçısı konumundaki Rusya’nın birçok sektörde Türk ihraç ürünlerine uyguladığı yasak nedeniyle Rus pazarında 2.5 ayda yüzde 79.9 oran ve 43 milyon dolarlık kayıp yaşadı. Buna karşın Almanya pazarında yüzde 76.8, Ukrayna’da yüzde 81.8 ihracat artışı oldu.Rus savaş uçağının 2015’in Kasım ayında Suriye’de düşürülmesi sonrasında turizm ve tarım sektörleri başta olmak üzere birçok sektörde Rusya’nın Türkiye’ye uyguladığı yasaklardan en çok etkilenen Antalya, alternatif pazarlara yöneldi.