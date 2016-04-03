Ilgaz Tüneli'nde ışık göründü

Daha sonra tören alanına gelen Yıldırım, bugünün Kastamonu ve Çankırı için tarihi bir an olduğunu ifade ederek, Çankırı ile Kastamonu'yu birbirine daha çok yaklaştıracak, bu illeri Başkent Ankara'ya komşu kapısı yapacak 11 bin metre uzunluğundaki Ilgaz Tüneli'nin Kastamonu-Çankırı sınırında "ışık gördü" işlemini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bir hayalin daha gerçeğe dönüştüğünü dile getiren Yıldırım, "Bizim büyüklerimiz bu dağı aşarken, Ilgaz'ın zor şartlarını yaşarken, bugünleri hayal ettiler. Onlar hayallerini gerçekleştiremediler, hayallerini torunlarına havale ettiler. Onların torunları da sorunları, torunlarına havale etmediler ve Ilgaz Dağı'nı dize getirdiler." diye konuştu.

Yıldırım, 9 Kasım 2012'de burada temelin atıldığını anımsatarak, bugün 11 bin metrelik tünelde ışığın görüldüğünü bildirdi. Bolu Dağı Tüneli'nin 20 sene tamamlanamadığını anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Sonunda umutsuzluğa kapıldık, 'acaba bu tüneli depo mu yapsak, patatesleri mi saklasak?' diye arayış içine girdik. O tünel bunun yarısı kadardı ama şimdi 11 kilometrelik tüneli 3 yılda tamamlamış oluyoruz. Bu yıl içinde sadece 60 kilometre tünel bitireceğiz. Türkiye, nereden nereye geldi. 70 sente muhtaç olan Türkiye, bugün bir yılda 60 kilometre tünel bitiren ülke haline geldi. Türkiye'yi kıskanıyorlar, haklılar çünkü Türkiye, dünyanın en büyük havalimanını yapıyor. Türkiye, dünyanın en büyük köprüsünü yapıyor. Türkiye sadece dağları delip tünellerle geçmiyor, Fatih'in torunları denizin altından trenleri de arabaları da geçiriyor. Onun için Türkiye'yi kıskanabilirler, varsın kıskansınlar. Bu millet yapılacak her türlü hizmete layıktır, en güzelini yapacağız. Kıskananlar çatlamasın, onlar da çalışsın, onların da olsun."

"KASTAMONU-ÇANKIRI ARASI 6 KİLOMETRE KISALACAK"



Tünel hizmete alındığında Kastamonu-Çankırı arası mesafenin 6 kilometre kısalacağını belirten Yıldırım, "Şu dağı tırmanan yoldan Kastamonu'yu yokuş aşağı indiğimizde olan mesafe 26 kilometre. Bu mesafeyi tünelden gittiğimiz zaman 8 dakika, dağdan gittiğimizde kış kıyamet yoksa 35 dakika, 4 kat daha kısa sürede bu yolla Ilgaz Dağı'nı geçmiş olacağız." dedi.

Yıldırım, bunun emniyet, konfor, medeniyet anlamına geldiğine işaret ederek, "Ya bir yol bulacaksın ya da bir yol açacaksın. Yollara hendek çukurlar kazmayacaksın, yıkmayacaksın, imar edeceksin. Türkiye'yi aklı sıra bölmeye çalışanlar, ey ahmaklar işte gelin görün Ilgaz'ı, Türkiye'nin gücünü görün. O küçük aklınıza bin yıldır bu topraklarda kader birliği yapmış bu milleti korkutacağınızı mı sanıyorsunuz, böleceğinizi mi sanıyorsunuz? Asla, bu millet, bu istiklal yolunda İnebolu'dan Sakarya'ya bağımsızlık mücadelesini verdi. Yedi düveli, bu memleketten dışarı çıkardı. Siz o küçük aklınızla Türkiye Cumhuriyeti'ni, 78 milyonun kardeşliğini bozmaya mı çalışıyoruz? Asla başaramayacaksınız. Çünkü bu millet, 'Bağımsızlık benim karakterimdir.' diye yola çıkmış Sakarya'da Dumlupınar'da, Sarıkamış'ta Balkanlar'da yedi düveli, Çanakkale'de dize getirmiş bir millettir. Bugün yüreğimiz yanıyor, şehitlerimiz oluyor, şehitlerimiz bizim kalbimizdedir." ifadesini kullandı.

Şehitlerin bu milletin bağımsızlığının teminatı olduğunu vurgulayan Yıldırım, Türk bayrağına göz diken hainlere asla fırsat verilmeyeceğini, tek vatan, tek devlet, tek millet, tek bayrağın asla ve asla vazgeçilemeyecek dört ilke olduğunu kaydetti.

Tünelden yıl sonunda hiçbir engelle karşılaşmadan Kastamonu'dan Çankırı'ya kısa sürede seyahat edileceğini ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bir yılda bu tünelin kazandırdığı para 40 milyon lira, sadece yakıttan ve zamandan. Bunun üzerine ticareti, turizmi, trafik kazalarından kaybettiğimiz insanlarımızı koy, kazancı bundan çok çok fazla. Her şeyi bir tarafa bırakalım, eğer bu tüneller bir tek vatandaşımızın hayatını kurtarmaya vesile olsa bile bunun bedeli hiçbir parayla ölçülmez. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. AK Parti olarak böyle yola çıktık, bu anlayışla çalıştık. Yolları böldük, hayatları, milleti birleştirdik.

Havayolunu halkın yolu yaptık, akıl yollarıyla internetleri dünyanın en hızlı ülkesi haline getirdik, 4,5G'de hayırlı olsun."

Bakan Yıldırım, Ilgaz Dağı Tüneli'nde önce Çankırı, daha sonra Kastamonu tarafında son delme işlemini yaptı.