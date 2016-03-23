İngiltere'de brexit taraftarları önde!

ICM tarafından yayınlanan anket sonuçları, İngiltere'nin AB'den ayrılmasına verilen desteğin önde gittiğini gösterdi.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması için yürütülen kampanya anketlerde 2 puan öne geçerek, Muhafazakar Parti içerisinde yaşanan çekişmelerin Başbakan David Cameron'ın ülkenin AB'de kalmasına dair çabalarına yönelik güveni azaltmış olabileceği sinyali verdi.

İngiltere'de 23 Haziran'da gerçekleştirilecek referanduma üç ay kala 2,000 kişi ile yapılan bu anket, geçtiğimiz hafta yüzde 43 olan ülkenin AB'de kalmasına yönelik desteğin yüzde 41'e gerilediğini gösterdi.

Cameron, AB üyeliğine karşı çıkan ve kabinenin üst düzey bakanlarından olan Iain Duncan Smith'in sosyal harcamalara olan itirazlarından dolayı istifa etmesinin ardından Muhafazakar Parti'deki 10 yıllık liderlik sürecinin en derin krizlerinden birisiyle karşı karşıya.

Daha önce Margaret Thatcher ve John Major gibi isimlerin Muhafazakar Parti liderliklerine mal olan AB üyeliği konusundaki bölünmeler, parti içerisindeki görüş ayrılıklarını su yüzüne çıkardı.

ICM açıklamasında, "Bunun, eğer olursa, Başbakan'a olan kamuoyu güvenini ve bizi Avrupa'da tutmak için yürüttüğü kampanyayı nasıl etkileyeceği merak konusu olabilir" denildi.

'BREXIT İNGİLİZ EKONOMİSİNİ POZİTİF ETKİLER'

Muhafazakar Partili Londra Belediye Başkanı Boris Johnson, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının İngiltere ekonomisi için pozitif olacağını belirtti.

Muhafazakar Parti lideri ve Başbakan David Cameron’ın aksine İngiltere'nin AB’den çıkması gerektiğini savunan Johnson, İngiliz Parlamentosu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Johnson, İngiltere'nin AB’den ayrılmasının, sanıldığı gibi finans sektörüne zarar vermeyeceğini iddia ederek, "AB’den ayrılırsak Londra'daki finans sektörü kuvvetli bir şekilde canlanacak. Brexit'in İngiltere ekonomisi üzerindeki etkisi pozitif olacak." diye konuştu.

Mevcut ticaret anlaşmalarının, İngiltere üyelikten ayrılsa bile en az iki yıl daha süreceğine dikkati çeken Johnson, AB dışında kalınarak Avrupa ile yeni bir ticaret anlaşmasının kolayca imzalanabileceğini söyledi.

Johnson, İngiltere'nin AB içerisinde kalarak ekonomik açıdan dezavantajlı bir pozisyona düştüğünü dile getirerek, "AB'den ayrılmanın doğrudan yabancı yatırımları olumsuz etkileyeceğine dair hiçbir işaret yok." dedi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s'den dün yapılan açıklamada da İngiltere'nin AB'den ayrılması durumunda meydana gelecek negatif etkinin görece "küçük çaplı" olacağı belirtilmişti.

İngiliz Endüstri Konfederasyonundan (CBI), hafta başında yapılan açıklamada ise İngiltere'nin AB'den çıkmasının ekonomiye toplam maliyetinin 100 milyar sterline çıkabileceği uyarısında bulunulmuştu.

Başbakan David Cameron'ın, İngiltere'nin 1973 yılından beri sürdürdüğü AB üyeliğini referanduma götüreceğini ve ülkesinin AB'de kalmasından yana kampanya yürüteceğini açıklamasından sonra İngiliz siyasetinde hareketli günler yaşanıyor.

Muhafazakar Parti, "Başbakanın yanında duranlar" ve "karşı çıkanlar" olarak ikiye ayrıldı.

Birleşik Krallık'ta AB referandumu 23 Haziran'da yapılacak ve halka "Birleşik Krallık AB üyesi olarak kalmalı mı, yoksa AB'den ayrılmalı mı?" sorusu yöneltilecek.