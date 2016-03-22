Irak Ceyhan'a şart koştu! Uzlaşana kadar...

Mehdi, devlet kontrolündeki North Oil Company şirketinin daha önce Kerkük'ten Ceyhan'a ham petrol taşıyan boru hattına günde 150,000 varil petrol aktardığını söyledi.

Mehdi, petrol pompalamaya devam etmek için "iki seçeneğimiz var" diyerek, ya Bağdat ve Kürt Bölgesel Hükümeti (KRG) arasındaki eski anlaşmaya geri dönüleceğini ya da yeni bir anlaşma yapılacağını söyledi.

Mehdi daha önceki anlaşma çerçevesinde KRG'nin, Irak'ın merkezi petrol pazarlama şirketine günlük 550,000 varil petrol göndermesi karşılığında bütçeden yüzde 17 pay almasını öngörüyor. Mehdi, Kürtlerin 2015 yılında merkezi hükümete petrol göndermeyi tamamen durdurduğunu ve yine o dönemde gönderilen fonun da kesildiğini söyledi.

Irak Petrol Bakanı, Irak'ın kuzeyindeki bölgesel Kürt hükümetiyle finansal uzlaşma sağlanana kadar Kerkük-Ceyhan boru hattı üzerinden ham petrol akışını yapmayacağını açıkladı.Adel Abdül Mehdi, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada merkezi Irak hükümetinin, ülkenin kuzeyinde kendi kontrolündeki şirketin yönetiminde bulunan bölgelerden petrol akışını durdurma kararı aldığını belirtti.