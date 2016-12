İşveren o paraya göz dikince bakanlık devreye girdi

Bazı işverenler asgari ücretteki 300 liralık artışı, işçi maaşını bankadan çektikten sonra elden geri alıyor. Şikâyetler üzerine Bakanlık, Teftiş Kurulu’nu harekete geçirdi. Asgari ücreti eksik yatırana günlük 162 TL ceza kesilecek.

Muhalefetin haziran seçimleri öncesinde 5 bin TL'ye varan vaatlerine ses çıkarmayan işverenler, kasım sonrasında tek başına iktidar olan hükümet, maliyet artışının yüzde 40'ını karşılamasına rağmen, asgari ücreti bin 300 liraya yükseltilmesinin ardından, aradaki farkı kendi kasalarına koymak için akıl almaz dolaplar çeviriyor. Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre, uyanık işverenlerin, çalışma barışını da tehlikeye atan yeni oyunu, Çalışma Bakanlığı'na gelen şikâyetlerle gün yüzüne çıktı. Patron bankaya ücreti bin 300 TL olarak yatırıyor fakat işçi bu parayı çektikten sonra, işten çıkarma tehdidiyle, 300 lirasını elden geri alıyor. Bakan Süleyman Soylu, son dönemde artan şikâyetler üzerine, işverenlerin bu oyununu bozmak için Teftiş Kurulu'nu görevlendirdi.

KAPSAMLI DENETİME DEVAM

Yeni asgari ücrette ilk ödeme 1 Şubat'ta yapıldı. Hükümetin, işverene maliyeti düşürmek için işçi başına 100 lira destek sağlamasına karşın bazı işverenler faturayı çalışana çıkardı. Bazıları fazla mesai alacaklarını asgari ücretin içine katarken, bazılarının da zam tutarını elden geri aldığı ortaya çıktı. Asgari ücretteki artışları bahane edip işçi çıkaran, bu ücreti vermemek için usulsüz uygulamalara giden işyerleri hakkında kapsamlı bir denetim yürütülüyor.

GÜNLÜK 162 LİRA CEZA

Asgari ücretin ödenmemesinin ya da eksik ödenmesinin cezai yaptırım gerektirdiğine dikkat çeken uzmanlar, "İşveren asgari ücreti usulüne uygun vermezse, iki asgari ücret tutarında para cezası, gecikme zammı, usulsüzlük cezaları hatta hapis cezası alabilir" uyarısında bulundu. Asgari ücret ödenmeyen veya eksik ödenen her işçi için her her gün 162 lira ceza kesilecek.

İŞVERENE BU YILKİ DESTEK 11.5 MİLYAR TL

Artan oranlı vergi sistemi nedeniyle eylül ayından itibaren 70-80 lira civarında bir kesinti asgari ücretliye yansıyacak. Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Çalışma Bakanı Süleyman Soylu, bu sorunu eylül ayı gelmeden çözeceklerini açıklamışlardı. Hükümet, işverene maliyeti düşürmek için her bir asgari ücretli başına işverenlere 100 lira destek sağlıyor. Düzenlemeyle geçen yıl aylık brüt 2 bin 550 lira ve altında ücret alan işçi çalıştıran işverenlere her bir işçi için 100 lira destek sağlandı. Bu yolla işverenlere bu yıl 11.5 milyar lira aktarılacak.