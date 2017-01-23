İva Yapı’nın Yönetim Kurulu Başkanı Serdar İnce'den önemli açıklamalar

Eğitimli genç nüfusun, kentin dışına itilmiş kopuk bir hayatı tercih etmediğini belirten İVA Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Serdar İnce, “Gençler, hem iş yerine yakın mesafede olmayı ve hem de kentin sosyal ve kültürel hayatıyla temasta kalmayı arzu ediyor. Onların bu beklentisini biz İVA olarak erişilebilir fiyatlarla gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.



MODERN KENT HAYATINDAN KOPMADAN YAŞAM ALANLARI TASARLAMAYA ÇABALIYORUZ



Serdar İnce, konutun çok ötesinde, kent hayatıyla iç içe, kaliteli, konforlu ve güvenli yaşam alanları tasarlamaya çabaladıklarını söyledi.

Kendine ait ilk yaşam alanına kavuşmak isteyen ve ailesinden koparak yeni hayatlar peşinde koşan genç nüfusun hayallerini gerçeğe çevirirken, yüksek getiri arayan yatırımcılar için en ideal kazanç denklemini kurduklarını anlatan Serdar İnce, “Modern tasarım ve kaliteli üretim ilkesini doğru fiyatla buluşturuyoruz” diye konuştu.



İnşaat projelerinde aldığı sosyoloji eğitiminin yaklaşımını da sergileyen Serdar İnce, “Yaşam tarzlarına, gelir gruplarına ve kimliklere bölünmüş gettolar ve izole köyler değil, kentin en merkezi mekânlarında kozmopolit hayat ile barışık, kent hayatından sert ve kalın sınırlarla ayrışan değil, onlarla iç içe ve geçirgen bir hayat öneriyoruz. Hayattan kopmayan, aksine bu hayatın vazgeçilmez harmonik parçaları olabilecek projeler üretiyoruz” şeklinde konuştu.

Konut sektörünün toplumsal fayda ile birlikte düşünüldüğünde anlamlı hale geleceğini savunan Serdar İnce, şöyle devam etti: “Yoksa tek başına inşaat yapmanın uhrevi bir anlamı yok. Bu yüzden sonsuza kadar yapmak istediğim bir faaliyet değil inşaat. Bunun dışında biz ekip olarak çalışıyoruz. Eğer iyi bir ekibiniz olmazsa inşaatı yapmak mümkün değil. Bilgi satın alabilirsiniz ama özveriyi alamazsınız. Yaratıcı ve özverili bir ekip oluğumuz için şanslıyız”



KADINLARA ÖZEL YAŞAM ALANLARI



Kendi ayakları üzerinde duran, yalnız yaşayan kadın sayısının arttığına dikkat çeken Serdar İnce, bir kadın kenti kurmayı hedefliyor. Bu tip bir projenin Türkiye’de ilk olacağını anlatan Serdar İnce, “Bu kentin iç ve dış mimarı tasarımından güvenliğine kadar bütün her şeyi kadınların imzasını taşıyacak ve böylece kadınların deneyimlerine ve beklentilerine göre şekillenmiş bir yaşam alanı olacak” diye konuştu.



Kentsel dönüşüm bölgelerinden Kâğıthane’de İVA Flates ve Suites projelerinin satışını tamamlayan İVA Yapı, İVA Capian Modern Ümraniye ve İVA Caspian Yeni Acıbadem’i müşterileriyle buluşturmaya hazırlanıyor. Gültepe’de 6 dönümlük alanda kentsel dönüşüm yapan İVA, 2 etaplı projede 521 konut gerçekleştirmeyi hedefliyor.

