Kira gelir beyanı için süre uzatıldı

1 Mart'ta başlayan ve bugün biteceği açıklanan kira geliri beyan dönemi uzatıldı. 2015'te kira geliri elde edenlerin cezalı duruma düşmemeleri için beyanda bulunması gerekiyor. Maliye Bakanlığı, kira geliri olup beyan etmeyenleri belirlediğinde 2 kat usulsüzlük cezası, gecikme faizi ve vergi ziyaı cezası kesecek. Ceza kesilenler, devletin verdiği 3 bin 600 lira istisna oranından da faydalanamayacak.

Kira geliri beyannamesi verecekler dikkat! Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) açıklamasına göre, 25 Mart 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2015 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 31 Mart 2016 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar uzatıldı.

Açıklamada "Elektronik ortamda beyanname veren mükelleflerin, beyannamelerini gün sonuna kadar gönderebilmeleri mümkündür" denildi.

Cezaya düşmemek için 2015'te kira geliri olanların beyan vermeleri gerekiyor. Maliye Bakanlığı, kira geliri olup beyan etmeyenleri belirlediğinde 2 kat usulsüzlük cezası, gecikme faizi ve vergi ziyaı cezası kesiyor. Ceza kesilenler, devletin verdiği 3 bin 600 lira istisna oranından da faydalanamıyor.

1.5 MİLYON KİŞİ BEYAN VERECEK

Yaklaşık 1,5 milyon kişi, kira geliri beyanı verecek. Beyan verecek mükellefler, vergi dairesine gitmeden, internet üzerinden 'Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi' sayesinde bu işlemi gerçekleştirebiliyor.