Milyarlar İstanbul'a akacak!

7 farklı ülkeden 67 katılımcının stantlarıyla yer alacağı fuarı ziyaret etmek için 50’yi aşkın ülkeden 5 bin yabancı ziyaretçi ön kayıt yaptırdı. Cityscape’i Türkiye’ye getiren ISTexpo Genel Müdürü İsmail Sezen ISTexpo olarak dünyanın en prestijli, en kapsamlı, en büyük gayrimenkul yatırım markalarından Cityscape’i Türkiye’ye getirmenin gururunu yaşıyoruz” dedi. Cityscape Grup Direktörü Wouter Molman, inşaat ve gayrimenkul sektöründe devler arasına girmeyi başaran Türkiye’de organizasyon yapmaktan büyük heyecan duyduğunu vurgulayarak ,”Cityscape Turkey konut alıcıları ve yatırımcılar için çok cazip özel fırsatlar sunacak. Konut alacaklar fuara özel koşullarda gayrimenkulleriyle alırken kazanacak” dedi. Türkiye’nin dinamik yapısı nedeniyle yatırımcıların en gözde ülkeleri arasında olduğunu rahatlıkla söyleyebileceğini belirten Molman, “Körfez yatırımcısının bakış açısını söylemem gerekirse kültürel benzerlikler nedeniyle bu ülkeye yatırım konusunda yoğun bir istek var. Türkiye, Körfez için en önemli yatırım bölgesi olmaya devam ediyor” diye konuştu. 7 bin metrekare alanda gerçekleştirilecek fuarda Türk firmaları projelerini yabancı yatırımcıların beğenisine sunacak.

SADECE FUARA ÖZEL % 20’YE VARAN İNDİRİMLER

Cityscape Turkey, bireysel yatırımcılar ve konut alıcıları için çok cazip fırsatlar sunacak. 67 şirketin katılacağı ve dev projelerin tanıtımının yapılacağı Cityscape Turkey’e özel ödeme imkânları ve yüzde 20’ye varan artı indirimler bireysel yatırımcılara alırken kazandıracak. Birçok firma fuardaki stantlarda oluşturacakları uygun atmosferle kişiye özel ödeme koşulları sağlayarak cazip fırsatlar yaratacak. Firmalar özellikle peşin alımlarda fuara özel büyük indirimler yapacak. Cityscape Turkey’de ilk kez satışa çıkarılacak bazı projeler de bireysel yatırımcılar için avantaj sağlayacak.

Türkiye gayrimenkul sektörünün son yıllarda uluslararası arenada sağladığı başarıları dev bir organizasyonla taçlanıyor. Dünyanın en geniş kapsamlı, en prestijli fuarlarından Cityscape, Türkiye’deki ilk organizasyonu için hazırlıkları tamamlarken Cityscape Grup Direktörü Wouter Molman “Körfez için Türkiye en çekici yatırım yapılabilecek ülkelerden biri” dedi. 24-26 Mart tarihlerinde açık kalacak Cityscape Turkey, yurt içinden ve yurt dışından kurumsal yatırımcıların yanı sıra bireysel yatırımcı ve konut alıcılarını buluşturacak.