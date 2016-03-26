Müslümanların en az gittiği ülke El Salvador

Türkiye, Müslüman turistlerin, seyahatte en çok tercih ettiği ülkeler arasında Malezya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) sonra üçüncü sırada bulunuyor.

MasterCard ve CrescentRating'in hazırladığı "Müslümanların Seyahat Tercihleri Endeksi 2016 Raporu"ndan derlediği bilgiye göre, geçen yıl 117 milyon Müslüman, dünyanın değişik ülkelerine seyahat etti.

Rapor, dünya genelindeki 130 ülke hedef alınarak, konaklama ortamı, helal kesim, ibadet mekan imkanı, seyahat kolaylığı, alışveriş olanakları, Müslüman dostu hizmet ve etkinlikler gibi kriterler dikkate alınarak hazırlandı.

Buna göre, Müslüman turistlerin en fazla tercih ettiği ülke, 81.9 endeks puanı ile Malezya oldu. Malezya, 2011'den bu yana yapılan bu araştırmada Müslümanların en çok gittiği ülkeler arasında ilk sırada yer alarak, liderliğini korudu.

TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SIRADA

Malezya'yı, 74.7 endeks puanı ile BAE takip ederken, Türkiye 73.9 endeks puanı ile üçüncü sırada yer aldı.

Müslüman turistlerin tercihleri arasında Endonezya dördüncü, Katar beşinci, Suudi Arabistan altıncı, Umman yedinci sırada yer aldı. Müslümanların en az gittiği ülke ise Orta Amerika ülkesi El Salvador oldu.

SİNGAPUR İLK SIRADA

Müslüman olmayan ülkeler arasında ise Singapur 68.4 endeks puanı ile en çok ziyaret edilen ülkeler arasına girdi. Geçen yıl yaklaşık 2,5 milyon Müslüman bu ülkeyi gezdi.