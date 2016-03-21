Nomura stratejisti Ash'ten kur tahmini: 2,80

Son zamanlarda Türk piyasalarında yaşanan rallinin sürdürülebilir olabileceğini belirten Ash, "Küresel ortam çok yapıcı, Türkiye'deki durum da öyle...Fed ihtiyatlı şekilde sıkı para politikasını sürdürüyor. Piyasa koşullarında olumlu yönde sürdürülebilirlik olabileceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Ayrıca gazetecilerle konuşması sırasında Ash kısa vadede dolar/TL'nin 2,80 olacağını tahmin ederken, Türkiye'nin bu yıl yüzde 2,5 ila 3 arasında büyümesini beklediğini belirtti.

Türk ekonomisinin zorlu dönemlerden geçtiğini hatırlatan Ash, yine de Türk ekonomisinin zor durumları atlatarak pozitif anlamda ilerleyeceğini söyledi. Analiste göre enflasyon da beklenenden daha olumlu seyredebilir.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI TARTIŞMALARI

Merkez Bankası'nın bu hafta nasıl bir karar alacağına dair soruya ise Ash, "Merkez Bankası bence bu noktada faiz indirimine gitmeyecektir. Merkez Bankaları çok ihtiyatlı davranıyor, ihtiyatlı olmaya devam edeceklerdir" yanıtını verdi.

Ash Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın Nisan ayından görev süresinin dolacak olması üzerine de değerlendirmelerde bulundu.

Genel konsensusun Başçı'nın gideceği yönünde olduğunu söyleyen Ash, "Başçı'nın gidişi doğrudan negatif olmaz, ama yerine kimin geleceği önemli" dedi.

Ash, benzer bir dönemin 2006'da Durmuş Yılmaz'ın görev süresi biterken de yaşandığını hatırlattı ve "Sonunda Türkiye'nin en iyi merkez bankası başkanlarından biri göreve geldi" dedi.

Çok aşırı bir isim beklemediğini de söyleyen Ash'in tahmini bir sonraki başkanın bankanın içinden biri olacağı yönünde.