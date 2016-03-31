Novartis Türkiye ile ilgili inceleme başlatıldı





Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada, "Basına yansıyan söz konusu iddialar ihbar olarak kabul edilmiş olup, bakanlığımız denetim elemanları marifetiyle büyük bir titizlik ve hassasiyetle incelenip, soruşturulacaktır. İnceleme sonucunda herhangi bir suistimalin tespit edilmesi halinde gerekli idari ve adli işlemler derhal yapılacaktır" denildi.

NOVARTİS TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Novartis Türkiye, konuyla ilgili olarak açıklama yaptı.

Şirketten yapılan açıklamada, “Novartis Türkiye ile ilgili iddialar asılsız ve eski bir şikayete dayanıyor. Çalışma Bakanlığı’nın 2014’teki soruşturmasında iddiaların asılsız olduğu sonucuna varıldı” denildi.

Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada şirket ismi belirtilmedi,ancak Reuters bu hafta isimsiz bir ihbarcının İsviçre merkezli ilaç şirketi Novartis'i bir danışmanlık şirketi üzerinden Türkiye'de rüşvet dağıtarak toplam 85 milyon dolar değerinde yeni iş ve rekabet avantajı sağlamak ile suçladığını bildirmişti.