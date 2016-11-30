Otogaza zam geldi

Otogaz fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı.



Petrol Ürünleri İş Verenler Sendikası (PÜİS) bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere otogaz fiyatlarına 3 kuruş fiyat zam yapıldığını açıkladı. Buna göre; otogazın litre fiyatı; İstanbul ve İzmir'de 2,75 liradan 2,78 liraya, 2,79 liradan 2,82 liraya yükselecek.



Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.