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Otogaza zam geldi

Otogaz fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı.

Otogaza zam geldi

Otogaz fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı.

Petrol Ürünleri İş Verenler Sendikası (PÜİS) bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere otogaz fiyatlarına 3 kuruş fiyat zam yapıldığını açıkladı. Buna göre; otogazın litre fiyatı; İstanbul ve İzmir'de 2,75 liradan 2,78 liraya, 2,79 liradan 2,82 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.

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ZamOtogaz
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