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Rusları korku sardı! Durma noktasına geldi

Yapılan araştırmaya göre; Rusların yüzde 72’si büyük harcamalardan vazgeçilmesi gerektiğini düşünüyor, yüzde 87’si borçlanmaktan korkuyor

Rusları korku sardı! Durma noktasına geldi
Kamuoyu araştırma şirketi VTsIOM’un yayımladığı "Rusların Tüketim Hassasiyeti" şubat ayı raporuna göre, Ekonomik krizde Rus halkının yüzde 72’si, ekonomik krizin etkilerine çözüm olarak büyük harcamalardan vazgeçilmesi gerektiğini savunuyor. Ocak ayında bu görüşte olanlar yüzde 63 seviyesindeydi.

HALKI KORKU SARDI
Rusya'da halkın yüzde 87’si ise mevcut koşullarda, bankalardan kredi çekmekten korkuyor.

Raporda değerlendirmelerine yer verilen VTsIOM Analisti Oleg  Chernozub, şunları kaydetti:

SATIŞLAR DURMA NOKTASINDA

"Ekonomik büyüme açısından tüm sonuçlar uzun süredir bu kadar olumsuz  çıkmamıştı. Tüketim alışkanlıklarındaki bu veriler, Rus ekonomisinin bir  'deflasyon çıkmazı'na girmiş olabileceğine işaret ediyor.

İnsanlar işlerini kaybedecekleri endişesiyle para harcamaya korkuyor,  bu nedenle firmalar ürünlerini satamıyor ve üretimi azaltıyor. Birbirini  tetikleyen bu gelişmeler nedeniyle ekonomik büyüme yavaşlıyor ve halk  korkularının gerçekleştiğini görüp harcamalarını kısmaya devam ediyor."

HARCANABİLİR GELİR DÜŞTÜ

Rusya Federal İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre ise, Rusya’da reel harcanabilir gelir şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre  yıllık bazda yüzde 6,9 düşerken, reel gelirler ise geçtiğimiz aya kıyasla yüzde 30,9 arttı.

Rusya’da reel harcanabilir gelir şubat ayında geçen  yılın aynı dönemine göre yıllık bazda yüzde 6,9 düştü.

Şubat ayı ortalama maaş ise aylık 33 bin ruble olarak açıklanırken, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ortalama maaşlarda yüzde 5,3’lük bir artış  yaşandığı kaydedildi.
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