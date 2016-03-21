Rusları korku sardı! Durma noktasına geldi

Rusya'da halkın yüzde 87’si ise mevcut koşullarda, bankalardan kredi çekmekten korkuyor.

Raporda değerlendirmelerine yer verilen VTsIOM Analisti Oleg Chernozub, şunları kaydetti:

SATIŞLAR DURMA NOKTASINDA

"Ekonomik büyüme açısından tüm sonuçlar uzun süredir bu kadar olumsuz çıkmamıştı. Tüketim alışkanlıklarındaki bu veriler, Rus ekonomisinin bir 'deflasyon çıkmazı'na girmiş olabileceğine işaret ediyor.

İnsanlar işlerini kaybedecekleri endişesiyle para harcamaya korkuyor, bu nedenle firmalar ürünlerini satamıyor ve üretimi azaltıyor. Birbirini tetikleyen bu gelişmeler nedeniyle ekonomik büyüme yavaşlıyor ve halk korkularının gerçekleştiğini görüp harcamalarını kısmaya devam ediyor."

HARCANABİLİR GELİR DÜŞTÜ

Rusya Federal İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre ise, Rusya’da reel harcanabilir gelir şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yıllık bazda yüzde 6,9 düşerken, reel gelirler ise geçtiğimiz aya kıyasla yüzde 30,9 arttı.

Rusya’da reel harcanabilir gelir şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yıllık bazda yüzde 6,9 düştü.

Şubat ayı ortalama maaş ise aylık 33 bin ruble olarak açıklanırken, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ortalama maaşlarda yüzde 5,3’lük bir artış yaşandığı kaydedildi.

Kamuoyu araştırma şirketi VTsIOM’un yayımladığı "Rusların Tüketim Hassasiyeti" şubat ayı raporuna göre, Ekonomik krizde Rus halkının yüzde 72’si, ekonomik krizin etkilerine çözüm olarak büyük harcamalardan vazgeçilmesi gerektiğini savunuyor. Ocak ayında bu görüşte olanlar yüzde 63 seviyesindeydi.